Răzvan Simion, GLUME la adresa lui Dani Oțil. Dezvăluire în direct: Am uitat să-ți spunem. Vreau să știe ăsta micu'

Gabriela și Dani Oțil au devenit, sâmbătă dimineață, părinți. Tânăra mămică a postat prima fotografie cu bebelușul, de pe patul de spital. „M-am topit… ”, este mesajul care a însoțit fotografia.

Cum nu se putea altfel, colegii lui Dani Oțil de la Neatza cu Răzvan și Dani nu puteau să nu comenteze pe seama acestei vești, așa că luni dimineața, Răzvan a dat startul glumelor.

"Bine ați venit la Neatza cu Răzvan și tata lu' Cârcel", a început Răzvan Simion emisiunea, iar comentariul său i-a topit pe colegii de platou.

Dani, dezvăluire în direct: "Am uitat să-ți spunem!"

"Vreau să-mi cer scuze echipei, eu sunt ajuns de mult, dar m-a oprit Georgică la intrare să-mi spună cum a vomitat fii-su exact când el avea bilete să plece în Italia. Toată lumea e pe speriat acum.

Când faci copil, toată lumea spune: haideți, faceți și voi un copil, o să vedeți, e cel mai mare miracol al vieții, o minune! Vă va schimba cu totul și cu totul viața.

Când se apropie nașterea, toți sunt: hehehe, am uitat să-ți spunem! Nu o să dormi, o să vomite, o să facă nu știu ce... icter, o sa-i cadă....", povestea Dani Oțil.

"Și când colo, uite ce bine te-ai recuperat după naștere!", l-a întrerupt Răzvan Simion.

"Iată-mă, am chiar mai puțin în talie. Gata cu glumele! Vreau să par un prezentator serios. Probabil e deschis televizorul în rezervă, băi, toată lumea să se prefacă de azi înainte că sunt șeful vostru. Vreau să știe ăsta micu', că cică de mic trebuie să știe!", a mai spus Dani Oțil, în glumă.

Dani Oțil, scrisoare către copilul său nou-născut: Dragul meu "Cârcel" sau "Mâini de bătrânel"...

'Dragul meu "Cârcel" sau "Mâini de bătrânel",

Nu ma apuc acu sa iti scriu mult, pt ca am mai scris acu 10 ani o scrisoare si 6 milioane de români au vorbit doar despre asta o vară întreagă...Ți-aș compune un cântec, o poezie, cum fac alți tați mai talentați. Ar suna prost amândouă si nu vreau sa te fac de râs din prima zi de viață...

Avem timp pt asta. Iti las rândurile astea aici, ca peste 10, 15 ani sa dai scroll juma de ora pana ajungi la postare si sa înțelegi starea noastră, cat de mult te-am dorit, dar si panica ce ne-a cuprins...Dar, daca părinții mei, care au muls si vaca, au terminat si facultate s-au descurcat cu mine...

Eu zic ca reușim ceva. As vrea sa fiu cu tine macar la fel de bun cum au fost ei cu mine.Tu ești fragil acum, dar promit sa te fac puternic si rezistent...

Pt ca in scurt timp eu voi fi cel fragil (vârsta mea nu e de ședințe cu părinții ci cu bunicii). Nu voi încerca sa te transform in rezultatul sumei frustrarilor mele sportive sau profesionale. Tu NU vei fi un Dani Otil mai bun. Tu vei fi tu.Bine... Cu doua medalii la Olimpiada din 2040...dar tu Am sters următoarele 3 idei, pt ca orice scriu acum cu un nod in gât si cu o bere in nas... Suna a versuri de manele. Jur", a scris Dani Oțil.