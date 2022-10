Răzvan Ioan Dincă (Radio România): Consumatorii de sport sunt tot consumatori de cultură. Dacă reușim să-i aducem împreună...

"Noi încercăm să facem lucruri de calitate adresabile oricărui tip de persoană. Și cei care sunt consumatori de sport sunt tot consumatori de cultură din punctul meu de vedere și lucrăm la acest mix între sport și cultură, pe care încercăm să-l facem inclusiv în conținutul nostru editorial, dar și în parteneriatele pe care am început să le construim cu Federația Română de Gimnastică, cu Federația Română de Rugby, cu Federația Română de Fotbal, tocmai pentru că adrenalina omului care se duce la un spectacol, la un concert sau la sport seamănă foarte tare.

Asta e o interpretare proprie și habar nu am dacă speculez, dar eu cred că atunci când te duci la un meci de fotbal tu încerci să te confunzi un pic cu „eroii“ care sunt pe stadionul respectiv, cu cei care performează, într-un fel te împlinești prin ei. Ceea ce, poate, ai vrut să faci și nu ai putut să faci la acel nivel, faci prin ei. De aceea ajungi să ții atât de mult la ei, încât satisfacția că un om poate să facă o asemenea performanță e o satisfacție care ție îți creează un anumit tip de bucurie ce te ajută. Ce diferență e între ce spun eu de sport cu ce e la muzică sau la teatru. E fix același lucru și ne identificăm cu acel tip de personaj, ne-am dori uneori să fim unul din personajele din piesa su spectacolul respectiv și încercăm, prin finalurile pe care ni le pregătesc regizorii sau dramaturgii, să trăim un anumit tip de satisfacție. Cred că același tip de spectator poate merge și la sport, și la cultură, și la spectacol, dar și la meciuri de fotbal. Dacă reușim să-i aducem împreună, cred că omul se împlinește. Și mișcarea fizică e sănătate în stare pură, dar și mișcarea sufletului e sănătate în stare pură“, a spus, la DC News, Răzvan Ioan Dincă.

Răzvan Ioan Dincă, președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune, a vorbit despre publicul consumator de cultură din România:

„Din păcate, am avut o surpriză neplăcută atunci când am constatat că lumea nu știe unde e Sala Radio. Le spun taximetriștilor să mă ducă la Sala Radio și nu știu să răspundă unde e. Poziționarea aceasta spune multe despre locul conținutului respectiv în societatea românească.

Acum, am încercat să deschid povestea aceasta, am încercat să imprim celor care se ocupă de operaționalul acestor formații să înțeleagă faptul că trebuie să devenim mai prezenți în viața publicului cu apetență culturală din România, dar și a celor care nu știu, pentru că sunt foarte mulți oameni care habar nu au că le place muzica simfonică. Ei nu au avut niciodată acces acolo, dar eu am trăit experiențele acestea, în care am adus oameni în jurul producțiilor pe care le făceam și care plângeau la primul contact cu muzica simfonică, pentru că era emoția atât de puternică și surpriza atât de mare încât nu aveau cum să nu aibă această reacție (...)“, a spus, la DC News, Răzvan Ioan Dincă, președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune (citește continuarea AICI).

