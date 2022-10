”Surpriză neplăcută“ pentru Răzvan Ioan Dincă (Radio România): Taximetriștii nu știu să răspundă unde e / video

Răzvan Ioan Dincă, președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune, a vorbit despre publicul consumator de cultură din România:

„Din păcate, am avut o surpriză neplăcută atunci când am constatat că lumea nu știe unde e Sala Radio. Le spun taximetriștilor să mă ducă la Sala Radio și nu știu să răspundă unde e. Poziționarea aceasta spune multe despre locul conținutului respectiv în societatea românească.

Acum, am încercat să deschid povestea aceasta, am încercat să imprim celor care se ocupă de operaționalul acestor formații să înțeleagă faptul că trebuie să devenim mai prezenți în viața publicului cu apetență culturală din România, dar și a celor care nu știu, pentru că sunt foarte mulți oameni care habar nu au că le place muzica simfonică. Ei nu au avut niciodată acces acolo, dar eu am trăit experiențele acestea, în care am adus oameni în jurul producțiilor pe care le făceam și care plângeau la primul contact cu muzica simfonică, pentru că era emoția atât de puternică și surpriza atât de mare încât nu aveau cum să nu aibă această reacție.

Vă spun cinstit că am întâlnit oameni extrem de autentici, cu o pregătire medie, care au avut acest tip de reacție și care, după aceea, au rămas îndrăgostiți și au rămas captivi acestui gen despre care nu știau că există sau știau și credeau că e o chestiune elitistă adresată doar unui anumit tip de persoane“, a spus, la DC News, Răzvan Ioan Dincă, președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune.

Răzvan Ioan Dincă: Așa va arăta radio-ul viitorului

Răzvan Ioan Dincă, președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune, a spus cum o să arate radio-ul viitorului.

„O să vedem, în scurt timp, o tendință a radio-urilor din sfera privată care vor încerca să acceseze publicul pe care Radio România îl are. În mod paradoxal, să se ducă spre un public puțin mai în vârstă. Avem mari dubii că publicul tânăr ascultă radio în formula: dă drumul la radio și ascultă aparatul. Deci, oricât te-ai strădui să faci un conținut, dacă device-ul nu te ajută, tinerii tot nu vor asculta. Eu cred foarte mult în radioul la comandă, care va da un tip de conținut pe care îl poți alege. De exemplu, de dimineață, când mă duc la școală cu copiii și îi las la grădiniță, școală, ascult o emisiune dedicată copiilor, ca să le fac trezirea mai plăcută. Când mă întorc, poate sunt interesat de știrile de dimineață, poate am chef să ascult o dezbatere ce se află pe un alt post de radio. E un tip de radio care se poate configura digital de așa natură încât să-ți alegi conținutul în funcție de nevoile tale. Cred eu că acesta esta radio-ul viitorului. Așa va arăta”, a spus Răzvan Ioan Dincă, președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune (citește AICI).

