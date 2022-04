Războiul din Ucraina, riscuri pentru turiștii din Delta Dunării? Cătălin Țibuleac (AMDTDD) demontează cel mai mare mit despre vacanța din 2022

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Cătălin Țibuleac, președintele Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării (AMDTDD), a explicat de ce turiștii care intenționează să viziteze Delta Dunării în acest an nu trebuie să aibă nicio teamă din cauza conflictului din Ucraina:

„Delta, cu toată povestea urâtă de la frontiere, este o destinație sigură, o destinație care este pregătită să primească turiști și este un loc la fel de frumos indiferent de situație. De acasă, războiul pare aproape, însă îi asigur pe cei care vin în Deltă că războiul e tare departe. Aș asigura turiștii că vor regăsi și vor găsi în Delta Dunării o destinație sigură, o destinație apărat, neafectată de conflictul din apropiere (..).

Presa are datoria să informeze. Că informează despre un conflict din apropiere, că informează despre o altă poveste din Orientul Mijlociu, are datoria să informeze. Evident că industria turismului a fost prima afectată și în pandemie și este prima afectată și în actualele condiții. Or, dacă în pandemie aveam anumite măsuri impuse, de data aceasta sunt temeri auto-impuse și turiștii le au prin lipsa de informare. Poate presa, alături de ceea ce înseamnă o informare corectă față de ceea ce se întâmplă, ar trebui să fie un pic mai atentă și la această parte. Oamenii au nevoie de vacanțe, simt nevoia de a ieși din casă, de a petrece timpul liber în natură, iar Delta oferă acest lucru fiind un loc sigur“, a spus Cătălin Țibuleac.

Ivan Patzaichin nu merită uitat! Birocrația ne cam încurcă, dar în maximum doi ani vom avea o casă memorială a acestuia

Ivan Patzaichin s-a născut în satul Mila 23, comuna Crișan, județul Tulcea, ca fiu al lui Vicol și Alexandra. S-a născut în ziua în care în satul său se sărbătorea Hramul Bisericii din Mila 23, iar părinții săi au decis să-i dea numele de Ivan, sfântul zilei respective. Până la plecarea sa la București, viața lui s-a petrecut între Mila 23 și Sulina (unde își petrecea vacanțele la bunici) și, uneori, Tulcea. Începând de la vârsta de 16 ani a fost încadrat ca ajutor de pescar, ajutându-l pe tatăl său.

Ivan Patzaichin a cucerit patru medalii de aur la Jocurile Olimpice, la Canoe-1 pe 1.000 m în 1972 (Munchen) şi la Canoe-2 pe 1.000 m în 1968 (Ciudad de Mexico), 1980 (Moscova) şi 1984 (Los Angeles), precum şi trei de argint, la Canoe-2 pe 500 m în 1980 (Moscova) şi 1984 (Los Angeles) şi la Canoe-2 pe 1.000 m în 1972 (Munchen).

De asemenea, are în palmares 22 de medalii la Campionatele Mondiale (9 de aur).

În septembrie 2009, Ivan Patzaichin a anunţat că a renunţat la funcţia de la lotul naţional de kaiac-canoe.

Juan Antonio Samaranch, preşedintele CIO, i-a conferit Ordinul Olimpic Colanul de Platină, fiind singurul sportiv român deţinător al acestuia, iar în anul 2000 a fost distins cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de ofiţer (citește continuarea AICI).

