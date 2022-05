Războiul ar putea ajunge în România, avertizează un senator american. Bogdan Chirieac: Nimeni din lumea liberă nu o dorește, o amenințare pentru întregul Occident

Senatorul american Robert Portman, care a efectuat sâmbătă o vizită în România și s-a întâlnit cu premierul Nicolae Ciucă, a declarat că dacă ruşii vor câştiga în războiul din Ucraina, există riscul să treacă mai departe în Transnistria şi Moldova sau chiar România (Vezi mai mult AICI). Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre acest subiect la România Tv.

"Nu este nicio alertă serioasă, să știți. Este un domn senator, tot respectul pentru domnia sa, care, mă rog, vorbește la București cam cum ar vorbi în Timorul de Est așa. Păi, să ne înțelegem, Transnistria este a Rusiei de 30 și ceva de ani, și înainte a fost în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Această parte a Republicii Moldova nu a fost niciodată sub suveranitatea Chișinăului din diverse cauze: Armata 14 a fost sub ocupație sovietică, rusească etc. Deci nu e că termină cu Ucraina și se duce în Transnistria, în Transnistria sunt acum. Poate reușim să îi dăm afară, dacă o luăm și să aducem acel teritoriu sub jurisdicția Chișinăului, așa cum este legal, normal, recunoscut internațional.

Bogdan Chirieac: Probabil că distinsul senator Portman nu știa că România e în NATO

Cu Republica Moldova da, dar nu cu trupe. După cum vedeți, acolo se poate interveni și altfel, 43% dintre moldoveni sunt de acord cu ce face Putin în Moldova, asta pentru că 2 milioane de moldoveni, care au pașapoarte românești, sunt în Occident la muncă, există o majoritate rusofonă, puternică acum în Republica Moldova, iar în privința României, probabil că distinsul senator Portman nu știa că România e în NATO. Deci cum să te duci să spui că urmează România după ce termină cu Ucraina?

Nu. Sigur că nimeni din lumea liberă nu dorește ca Rusia să câștige războiul din Ucraina, deoarece el ar fi o amenințare nu doar pentru flancul estic al NATO, unde suntem noi, balticii, polonezii, că Viktor Orban s-ar bucura foarte tare..., dar va fi o amenințare pentru întregul Occident. În plus, să păstrăm proporțiile. Este evident că nivelul tehnologic al federației Ruse, inclusiv în materie de armament, este cu mai multe decenii în urma nivelului tehnologic al țărilor NATO. Am văzut că au dezmembrat diverse arme rusești care au căzut în mâna ucrainenilor. Sunt pline ochi de cipuri fabricate în SUA, deci Rusia nu este capabilă să își fabrice propriile cipuri nici măcar pentru armamente.", a declarat Bogdan Chirieac.

