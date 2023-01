Răsturnare de situație în „cazul Predoiu”. Soțul Giorgianei Hosu chiar a fost achitat (Foto)

"Miercuri, în cadrul emisiunii 'Piaţa Victoriei', difuzată de postul 'Europa FM', am făcut o afirmaţie eronată pe care doresc să o corectez, de asemenea, public. În cadrul dialogului pe care l-am avut cu moderatoarea, am afirmat că soţul doamnei Giorgiana Hosu a fost achitat în cadrul unui proces, în realitate procesul nefiind definitiv judecat. Eroarea comisă a fost fără intenţie, de bună credinţă am crezut în adevărul celor afirmate, dar, regretabil, nu am verificat în prealabil informaţia pe care o aveam din surse neoficiale", a scris Predoiu, pe Facebook.

Doar că, surpriză, ministrul Cătălin Predoiu, eronat sau nu, chiar avusese dreptate.

Cum așa?

Mai exact, în speța în care a fost implicat soțul Giorgianei Hosu, acesta a fost trimis în judecată pentru două infracțiuni de corupție, dare de mită și trafic de influență, dar și pentru două infracțiuni care nu au legătură cu corupția, anume instigare la acces ilegal la un sistem informatic și instigare la folosirea de informații care nu sunt destinate publicități.

Analizând datele Portalului Instanțelor de Judecată, pentru cele două infracțiuni de corupție soțul Giorgianei Hosu a fost achitat de instanța de fond, Tribunalul București. Aceasta l-a condamnat doar pentru celelalte două la o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare. Dosarul se află la Curtea de Apel București, următorul termen fiind de 7 februarie 2023.

Pe scurt, în septembrie 2020, Dan Hosu, soțul Giorgianei Hosu, chiar fusese achitat pentru faptele de corupție, dar condamnat pentru celelalte.

Astfel, fostul poliţist Dan Hosu a fost condamnat în primă instanţă de Tribunalul Bucureşti la trei ani închisoare cu suspendare în dosarul 'Carpatica Asig', pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la acces ilegal la un sistem informatic şi instigare la folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii. În acest moment, dosarul se află pe rolul Curţii de Apel Bucureşti.

