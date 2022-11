Răsturnare de situație. Ucraina anunță că trupele ruse încă nu s-au retras din Herson și crede că Putin ar putea pregăti o capcană

Ucraina a acuzat trupele ruse că nu s-au retras din oraș, afirmând că o forță suplimentară de rezervă este încă desfășurată în regiunea Herson. Remarca lui Mykhailo Podolyak, un consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a venit după ce comandantul rus, Serghei Surovikin, a anunțat miercuri că trupele ruse se retrag din partea de vest a oblastului Herson.

”Este oportun să se organizeze apărarea de-a lungul liniei de barieră a râului Nipru, de-a lungul malului său stâng”, a spus Surovikin, potrivit organizației mass-media susținute de Kremlin, RIA Novosti. ”Decizia de a continua apărarea malului stâng al Niprului nu a venit ușor, dar în același timp vom păstra viețile soldaților noștri și capacitatea de luptă a grupării de trupe”, a adăugat el, spunând că ”transferul va fi realizate în viitorul apropiat”.

Podolyak a scris pe Twitter că Ucraina nu vede semne că Rusia va părăsi Hersonul fără luptă.

Actions speak louder than words. We see no signs that Russia is leaving Kherson without a fight. A part of the ru-group is preserved in the city, and additional reserves are charged to the region. ???????? is liberating territories based on intelligence data, not staged TV statements.