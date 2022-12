Rareş Bogdan: Refuzul Austriei de a vota pentru aderarea României la Schengen, dezbătut marţi în Parlamentul European

"BREAKING NEWS: refuzul Austriei de a vota în favoarea aderării României la Spațiul Schengen va fi dezbătut mâine la 15.30 (ORA ROMÂNIEI) in Parlamentul European. Nu ne oprim, continuăm până vom reuși. România pretinde ce i se cuvine.

Discuția va fi prezidata de Roberta Metsola, șefa legislativului intrunit la Strasbourg la ultimul plen din acest an, și va avea loc în prezenta președintei Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, și a președintelui Consiliului European, Charles Michel", a scris Rareş Bogdan pe Facebook.

Klaus Iohannis, primele declaraţii după votul din JAI: Am fost dezamăgit şi supărat.

Preşedintele Klaus Iohannis a făcut primele declaraţii după votul din Consiliul JAI.

"Votul din JAI este foarte problematic pentru noi toţi, în România. Trebuie să spun că am fost dezamăgit şi supărat după ce am primit rezultatul acestui vot. Noi de 11 ani ne străduim, negociem şi sperăm să intrăm cu drepturi depline în Schengen. Noi, românii. În decursul acestui an, care se apropie de final, am avut câteva reuşite notabile. Una dintre principalele piedici în calea Schengen a fost MCV, şi am reuşit împreună cu Guvernul, cu coaliţia, să ajungem în punctul în care CE a considerat că acest mecanism s-a finalizat şi a fost ridicat.

Am reuşit, printr-o colaborare intensă şi foarte bună cu Olanda, să îi convingem pe partenerii olandezi să îşi schimbe opinia în chestiunea Schengen faţă de România, şi să propună parlamentului olandez un vot pozitiv pentru România, chestiune aprobată.

Tot în acest an, s-a schimbat ecuaţia politică din Suedia. Iniţial, Parlamentul suedez nu a fost încântat de aderarea României la SChengen, dar am colaborat, am discutat, am negociat, şi am îndepărtat şi rezervele Suediei", a spus Klaus Iohannis.

Românii, supărați pe Austria după refuzul în Schengen. Teodor Meleşcanu susține că nu boicotul e calea potrivită

Teodor Meleşcanu a fost întrebat ce părere are despre apelul unor politicieni de a sancționa firme din Austria, după refuzul primit de țara noastră pentru aderarea la Spațiul Schengen.

„Austria este cel de-al doilea întreprinzător în România, deci noi avem o relație cu Austria extrem de importantă, importantă pentru Austria, s-ar putea să rămână și la noi câteva firimituri. (...) În aceste companii nu sunt doar austrieci, e vorba de un număr foarte mare de oameni care lucrează în bănci, în industrie, în petrol. Sunt oameni plătiți și au astfel o modalitate de a-și asigura familiile, deci nu aceasta (n.r. boicotul) este calea”, a spus Teodor Meleşcanu, luni, în cadrul emisiunii „Outlook” de la DCNews și DCNewsTV. CITEŞTE AICI CONTINUAREA

