Rareş Bogdan a fost votat pentru a prelua conducerea PNL Diaspora şi anunţă că are de gând să reconstruiască această filială. El a explicat, într-un interviu exclusiv pentru DC NEWS, ce vrea să facă, mai exact, în acest sens.

"Din păcate, nu am acordat suficientă atenţia în ultimii doi ani de zile unuia dintre cele mai importante bazine electorale şi unora dintre cei mai activi cetăţeni români, cei din diaspora. Avem 1,5 milioane de români în Italia, 1 milion în Spania, 800.000 în Germania şi Marea Britanie, peste 600.000 în Franţa, la care se adaugă şi alte comunităţi. În Bruxelles, spre exemplu, sunt peste 100.000 români, în Austria sunt 250.000. Sunt oameni care muncesc acolo, care îşi cresc copiii acolo, dar care se gândesc la România şi fac investiţii aici, pentru că nu îşi văd bătrâneţile departe de România. Sunt interesaţi de bunul mers al lucrurilor de aici, sunt interesaţi să aibă aceleaşi servicii medicale, în şcoli sau aceleaşi străzi ca în Spania, Italia, Marea Britanie.

Ce nemulţumiri au avut românii din diaspora

În acelaşi timp, de-a lungul timpului au avut nemulţumiri cu privire la modul în care au fost trataţi, cum li s-au acordat paşapoartele, la modul cum li s-au dat certificatele de naştere pentru copiii lor sau cum li s-au schimbat buletinele. Sunt proceduri care pot fi schimbate cu ajutorul Ministerului de Externe şi sunt convins că vom colabora foarte bine, ajutându-i prin intermediul Guvernului României. De asemenea, vom încerca să revitalizăm PNL Diaspora prin acordarea unei atenţii mai mari liderilor de comunităţi locale, care sunt foarte importanţi. Ei nu sunt numiţi de cineva, ci sunt oameni care au câştigat respectul comunităţii şi care sunt extrem de interesaţi de modul în care se mişcă România şi spre ce se îndreaptă România.

Eu voi face un turneu în toate ţările, mă voi întâlni cu organizaţiile de acolo, voi încerca să atrag noi membri spre organizaţiile noastre şi să înfiinţăm unele noi în oraşe cheie unde sunt mii, zeci de mii de români. De asemenea, vreau să îi conectez cât mai mult la problematica internă, pentru a veni cu expertiza lor. Am un proiect major pentru reconstrucţia acestei filiale, care a fost cheie în alegerile prezidenţiale din 2014 şi 2019, dar şi la alegerile noastre europarlamentare din 2019, câştigate. Am luat 350.000 de voturi din diaspora, mai mult decât la Cluj, Iaşi sau Timişoara", a declarat Rareş Bogdan pentru DC NEWS.

"Am relaţii foarte bune cu foştii colegi din Parlamentul European"

"Am o deplasare în Franţa, voi vorbi cu ministrul de interne despre problemele tiriştilor români din parcări. Eu am fost raportor în Comisia PETI, cu privire la atacurile din acele parcări. Voi participa la congresul Partidului Popular European din Spania. Am relaţii foarte buni cu diverşi şefi de delegaţii, foşti miniştri, actuali premieri, vicecancelari, care au fost colegi cu mine în Parlamentul European în primii doi ani. Lucrul ăsta mă va ajuta pentru a încerca să îi ajut pe românii din acele zone", a mai spus prim-vicepreşedintele PNL.

