Rareș Bogdan îl acuză pe Vlad Voiculescu de alimentarea teoriilor conspirației privind Covid-19

„Așa cum au decurs lucrurile, nu mai puteau continua. Vă spun cu sinceritate, după ce am văzut interviul luat domnului Vlad Voiculescu, am fost încă o dată absolut convins că domnul Cîțu a procedat corect. Cu toată supărarea lui Vlad, cred că declarațiile făcute, cel puțin cele legate de COVID-19... Noi ne luptăm de un an și trei luni cu o propagandă venită inclusiv din zona estică a Europei, extrem de agresivă, nu poți să dai apă la moară, să alimentezi toate teoriile conspiraționiste cu privire la ascunderea de morți... E a doua oară! Prima dată a fost un răspuns dat Violetei Alexandru pe pagina de Facebook”, a spus, luni dimineață, Rareș Bogdan.

„Noi ce facem? Alimentăm teoriile conspirației?! Când vedem oameni care mor, când vedem apropiați care de abia primesc oxigen la propriu?! E inadmisibil!”, a subliniat Rareș Bogdan. Ulterior, a adăugat: „Nu-l înțeleg pe Vlad de ce a făcut asta!”