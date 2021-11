Rareș Bogdan, avertisment pentru Marcel Ciolacu: Voi veni în Guvern dacă...

Liderul PNL spune că va pleca de la Bruxelles și va veni la Palatul Victoria pentru a se asigura că PSD va face ce trebuie la șefia Executivului.

„În 2023, în 25 mai, se va face o rotaţie la nivel de premier şi la nivel de miniştri, secretar general, doi miniştri, şi i-am spus domnului Ciolacu, după aceste negocieri, următoarele: pentru că am văzut comportamentul dvs. în aceste zile, vă spun de acum, nu voi pleca acum pentru că am nişte proiecte de încheiat, dar pe data de 25 mai veţi fi cu mine în Guvern, domnule Ciolacu voi fi la masă cu dvs. în Guvern din partea PNL. Voi veni în guvern tocmai pentru a mă asigura că aroganțele nu au ce să caute, pentru că de-a lungul timpului am vazut mulți lideri PSD care au eșuat în aroganțe.

Peste un an și jumătate îmi voi întrerupe mandatul de europarlamentar, voi veni în Guvernul României, să mă asigur că domnul Ciolacu va face ceea ce trebuie și va respecta programul de guvernare. Voi fi un garant liberal că domnul Ciolacu va face ce trebuie în guvern”, a declarat Rareș Bogdan, la un post TV.

Refertor la atitudinea Ralucăi Turcan din ultimele zile, Rareș Bogdan a declarat că: "M-a deranjat și pe mine și pe alți colegi. Sunt absolut convins că dacă doamna Turcan ar fi făcut parte din Guvern la orice minister, probabil și la Sport, nu ar fi avut o astfel de atitudine. În astfel de momente se văd liderii politici, se vede maturitatea lor... Să nu credeți că vreo unul din echipa de negociere sau din PNL este fericit de această alăturare.", a liderul PNL la Digi24, joi seară.

Despre o eventuală sanțiune a Ralucăi Turcan, Rareș Bogdan a mai adăugat că va propune o sancțiune a fostului ministru al Muncii.

"Dar vă asigur că voi propune o sancțiune pentru Raluca Turcan pentru că ne-a creat prejudiciu de imagine și nouă, și colegilor. O sancțiune statutară, dar în niciun caz nu se ajunge la excludere. Voi propune o sancțiune pentru că ne-a creat o problemă uriașă și a creat, mai ales, o problemă pensionarilor României.", a mai declarat Rareș Bogdan.