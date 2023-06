Raluka, detalii despre starea mamei, după operația de diabet: „A ajuns mai slabă decât mine”

Raluka a vorbit despre starea de sănătate a mamei sale, la un an și jumătate de la operația de diabet.

Jurnaliștii de la Spectacola au stat de vorbă cu Raluka, la unul dintre primele evenimente la care participă, în ultimii doi ani. Superbă ca întotdeauna, plină de energie și cu zâmbetul pe buze, artista nu a acceptat complimentele jurnaliștilor de la Spectacola și a mărturisit că „nu mai arată impecabil” și că nu a mai mers la sală de trei ani.

„Eu nu mai arăt impecabil, doar că eu știu cum să maschez defectele, în ultima perioadă. Nu am mai fost la sală de trei ani. Nu am cum să arăt întotdeauna minunat, dar accept asta. Nu vreți să știți cât am supt burta asta toată seara și o să tot fac asta, în continuare. Încerc să mă mențin din alimentație, asta este prima, și a doua este din fericire, pentru că sunt fericită. Fericirea mea este produsă de către carieră, pentru că este înfloritoare, în ultima perioadă, familia, pentru că este sănătoasă și asta este cel mai important lucru pentru mine.

Deși, cariera mă pune pe drumuri sunt obișnuită de ceva ani să fac asta. Într-adevăr, la un moment dat intervine această uzură fizică, care chiar este cam multă, uneori. De asemenea, intervin și problemele de sănătate, chiar dacă nu le vedem și, în momentul în care ne lovesc, o fac așa din plin. În continuare îmi place foarte mult ceea ce fac, chiar dacă este complicat. Eu nu am fost genul de artist care a fost întotdeauna în top-uri și mi-a fost viața extrem de ușoară și a lucrat echipa pentru mine și a fost totul minunat. Eu am cam muncit singurică și de când am o echipă care chiar muncește pentru mine și cu mine, reușim cât de cât să susținem situația”, a declarat Raluka pentru Spectacola.

