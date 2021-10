Raluca Prună, după tragedia de la Constanța: Cine e statul român? Noi toți, cei pe care i-am ales si a căror strategie e merge și așa

Într-o postare pe Facebook, Raluca Prună, ministrul al Justiției în timpul mandatului de premier al lui Dacian Cioloș, a vorbit despre tragedia care a avut la Constanța în dimineața zilei de vineri:

„Piatra Neamț - 10 vieți pierdute în incendiul care a distrus secția ATI. Matei Balș - 16 vieți pierdute. Azi Constanța - 7 vieți pierdute. Altă tragedie, alte condoleanțe, alți români pierduți degeaba. Va urma….mă tem.

Suntem consolați că “Statul român a eșuat în misiunea sa fundamentală de a-și proteja cetățenii”. Adevărat, asta vede oricine, nicio știre. Dar când afirmația e făcuta de la vârful statului român întrebarea este: cine e statul român? Noi toți, cei pe care i-am ales si a căror strategie este “merge și așa”, sau mai degrabă un concept gol? Statul român e confiscat și incapabil să ia prin cei desemnați să acționeze în numele lui măsuri care să prevină alte tragedii. Statul român este anexa unor interese private, personale sau de partid.

Apoi, o bomba: “Spitalul nu avea autorizație ISU”. Halucinant? Nu, pentru ca tocmai ni s-a spus ca nu avem stat sau ca e unul care a eșuat. Nu are autorizație pentru că nimeni nu a cerut-o zice ISU in direct, in timp ce scriu. Pai de ce nu s-a închis spitalul? Singurul merit al lui Arafat e ca iese mereu, in pline tragedii, netulburat si ne îngroapă in detalii care nu explica de ce au murit azi 7 oameni la Constanta in spital. Cate spitale nu au autorizație? Nu e o întrebare care sa preocupe pe cineva. Caci suntem in pandemie si închiderea spitalelor este o decizie imposibilă“, a scris Raluca Prună pe Facebook.

Iohannis, după incendiul din Constanța: Sunt ÎNGROZIT. O nouă dramă teribilă. Astăzi, statul român A EȘUAT

”Sunt îngrozit de tragedia care a avut loc în această dimineață la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Este o nouă dramă teribilă care confirmă infrastructura deficitară a sistemului de sănătate românesc, un sistem învechit, greu încercat și pus sub o presiune de neimaginat de valul patru al pandemiei de COVID-19.

Transmit condoleanțe familiilor îndoliate și multă putere să poată face față acestor momente extrem de dureroase. Le doresc însănătoșire grabnică tuturor pacienților și personalului medical care au avut de suferit de pe urma incendiului. Este de neimaginat prin ce suferință au trecut toți acești oameni veniți la spital cu speranța că se vor vindeca.

Astăzi, din păcate, statul român a eșuat în misiunea sa fundamentală de a-și proteja cetățenii. Este o zi neagră, de doliu, pentru națiunea română. Indiferent care va fi concluzia anchetelor cu privire la cauzele incendiului, cei care au pierit astăzi nu vor mai putea fi aduși înapoi și vor lăsa un gol imens în urma lor.

Am cerut premierului și ministrului Sănătății să ia toate măsurile necesare și să facă absolut tot ce este posibil pentru a preveni ca un alt accident să se mai întâmple în spitalele din țară. În acest moment, prioritatea zero este să fie identificate rapid soluții pentru a-i putea transfera și trata pe toți pacienții evacuați din spitalul de la Constanța. Totodată, este imperativ ca, în toate secțiile cu pacienți COVID-19 și mai ales în cele de terapie intensivă, să fie acordată o atenție sporită în primul rând la nivelul spitalelor pentru a putea preîntâmpina astfel de tragedii apărute în condiții de supraîncărcare.

În același timp, pe termen mediu și lung, trebuie găsite urgent spații noi pentru a crea secții de terapie intensivă care să ofere condiții optime de siguranță cât mai curând posibil. Modernizarea sistemului de sănătate din România a rămas mult în urmă și tocmai de aceea infrastructura de sănătate a reprezentat prioritatea în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Aceste importante fonduri europene pe care am reușit să le obținem pentru România constituie una dintre soluțiile cele mai importante pentru a asigura condiții de siguranță pentru medici și pacienți.” a fost reacția președintelui Klaus Iohannis.