Raliul Sibiului 2021. Pregătirile au intrat în linie dreaptă

Cei mai buni piloţi din ţară sunt aşteptaţi, între 29 şi 31 iulie, la Sibiu pentru o nouă etapă a Campionatului Naţional de Raliuri 2021, iar la Start sunt aşteptate şi echipaje internaţionale! După ce în urmă cu un an, Sibiu Racing Team a reuşit să reînvie legenda pe macadam, anul acesta, organizatorii Raliului Sibiului pregătesc o nouă ediţie de colecţie, presărată cu mult spectacol, pe probele senzaţionale de macadam! Înscrierile pentru etapa a VII-a a Campionatului Naţional de Raliuri Betano şi Campionatului Naţional Rally 2 au început deja, la start fiind aşteptate peste 70 de echipaje!



Pregătirile pentru cel mai aşteptat eveniment automobilistic al anului, de la Sibiu, au intrat în linie dreaptă. Înscrierile au început deja, iar echipajele care doresc să participe la etapa de campionat de la Sibiu pot consulta deja documentele oficiale. Potrivit acestora, competiţia va avea o lungime totală de peste 400 de kilometri, dintre care 112,62 reprezintă distanţa celor 8 probe speciale. Piloţii vor avea de străbătut probe extraordinare, pe macadam, în peisaje naturale de poveste.



Startul festiv al Raliului Sibiului 2021 este programat pentru joi, 29 iulie, şi va fi precedat de o paradă senzaţională pe Pietonala Nicolae Bălcescu- str. Tribunei- Str. Mitropoliei- Piaţa Mică, echipajele urmând să tureze motoarele pentru Startul Festiv în Piaţa Mare a Sibiului-inima urbei de pe Cibin.



"Vrem să mulţumim autorităţilor sibiene pentru că, după o primă ediţie de succes a Raliului Sibiului, organizată de Sibiu Racing Team, anul trecut, continuă să ne fie alături şi în 2021. Suntem fericiţi că, faţă de 2020, ne vom putea bucura de spectatori şi sunt convins să ne vor fi alături, pe marginea probelor speciale de macadam. Tocmai de aceea am făcut demersuri din timp pentru ca Startul Festiv şi toată "forfota" pe care o pregătim, să înceapă din inima Sibiului, Piaţa Mare. Vom avea această paradă a echipajelor pe pietonala Nicolae Bălcescu şi sunt sigur că va strânge mii de oameni alături de noi, în 29 iulie", a spus Horaţiu Baltador, preşedintele Sibiu Racing Team- organizator al Raliului Sibiului 2021.



Testele oficiale pentru echipajele participante la Raliul Sibiului 2021 vor avea loc vineri dimineaţa, de la ora 08:30, în Dealul Guşteriţei, urmând ca primele două probe speciale cronometrate- Cheile Cibinului Sparco, să fie programate la ora 16:18, respectiv 18:51, pe o porţiune de aproape 12 kilometri, fiecare. Tot vineri este programată proba regină a Raliului Sibiului, îndrăgita Şanta - Şcoala de Şoferi Elit, pe noapte, pe o porţiune de 5 kilometri, probă care va face deliciul publicului împătimit al motorsportului şi nu numai.



Ziua a doua a Raliului debutează cu proba specială Răşinari Bucur Tuning, cu startul la ora 10:48, pe o porţiune de peste 24 de kilometri într-un peisaj fantastic şi continuă cu Şanta - Şcoala de Şoferi Elit pe alţi 15,8 km de macadam. Echipajele vor continua parcursul cronometrat cu câte o nouă trecere pe proba specială Răşinari Bucur Tuning şi Şanta- Şcoala de Şoferi Elit, urmând ca etapa de Raliu de la Sibiu să se încheie cu ultima probă specială Circuitul Paralel - Schade Berater, pe o porţiune de 3,8 km cronometraţi.



"Mă bucur că, faţă de anul trecut, în 2021 ne vom putea baza pe aportul publicului la Raliul Sibiului şi sunt convins că absolut toţi sportivii abia aşteaptă etapa de la sfârşitul lunii. Ca în fiecare an, organizarea unui eveniment de o asemenea amploare reprezintă o adevărată provocare pentru noi. Anul acesta am încercat să creştem numărul kilometrilor de probe speciale, faţă de anul trecut, şi muncim din greu, alături de autorităţi, să avem parte de cele mai bune condiţii de macadam, la finalul lunii. Sunt convins că va fi o nouă etapă de colecţie şi sper ca echipajele şi spectatorii să poată să se bucure pe deplin, de frumuseţea acestei etape senzaţionale", a spus Marius Trif, director organizatoric al Raliului Sibiului 2021.