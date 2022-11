Rafila: Ne pregătim să lansăm un hub de inovare şi cercetare al universităţilor de medicină

'Noi trebuie să îi învăţăm (pe studenţi şi medici), să îi pregătim, să îi convingem să rămână în România prin profesionalismul nostru, prin dedicaţia noastră şi prin ceea ce le oferim. (...) În acest an, am încercat să construiesc punţile de care este nevoie între Ministerul Sănătăţii şi Universităţile de medicină şi farmacie. (...) Ne pregătim să lansăm un hub de inovare şi de cercetare al Universităţilor de medicină şi farmacie în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii. Sunt lucruri importante şi, mai mult decât atât, avem şi o oportunitate în plus legată de PNRR şi, cu siguranţă, într-un termen relativ scurt, un an, doi ani, vom avea cel puţin trei centre de simulare şi training pentru tinerii medici în Universităţile de medicină şi farmacie din ţară', a spus Rafila.

Un nou institut de management al resurselor umane

El a amintit că va fi organizat un nou institut de management al resurselor umane. Managementul resurselor umane va fi dezvoltat împreună cu Universităţile de medicină, a completat ministrul.

'Şcolile de medicină, specialiştii români, lumea medicală românească poartă cu sine excelenţa şi performanţa în desfăşurarea activităţii fie ea clinică, didactică sau de cercetare. (...) Cred că în actualitatea febrilă pe care o experimentăm este momentul să gândim realist şi inovativ. Şi, în acest sens, cercetarea oferă oportunitatea unică de parteneriat de realizări în beneficiul tuturor, iar mijloacele informaţionale pe care le avem la îndemână, instrumentele de e-health, teleconsult, telemedicină şi inteligenţa artificială sunt vehicule de facilitare a cooperării în comunitatea medicală într-un ritm şi la un nivel fără precedent', a declarat, la rândul său, consilierul prezidenţial Diana Păun.

Ediţia aniversară a Congresului UMF, care are loc de joi până sâmbătă, va reuni peste 10.000 de participanţi - studenţi, medici rezidenţi, medici specialişti, medici primari din toate specialităţile, farmacişti, cercetători ştiinţifici şi cadre didactice universitare. Sunt programate zeci de sesiuni ştiinţifice şi sute de comunicări originale ce vor aduce în prim plan cele mai recente descoperiri din medicină. Vor participa, alături de specialiştii români, invitaţi din Anglia, Italia, Olanda, Germania, Brazilia, Japonia, SUA.

Intitulată generic 'Perspective interdisciplinare', ediţia din acest an a Congresului Universităţii de Medicină şi Farmacie 'Carol Davila' din Bucureşti are în prim plan interdisciplinaritatea, cu sesiuni tematice, care vor aduce la aceeaşi masă specialişti din mai multe domenii pentru a aborda din perspective diferite o anumită patologie. La primele nouă ediţii, la congres au fost peste 42.000 de participanţi şi 1.566 de lectori - membri ai Academiei Române, profesori, conferenţiari, medici.

