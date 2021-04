Vlad Voiculescu a declarat, astăzi, în conferința de presă pe care a susținut-o, că Alexandru Rafila este una dintre marile sale dezamăgiri personale, în contextul în care acesta l-ar fi acuzat că a scăzut bugetul cu 65% pentru secţiile de Terapie Intensivă.

"Eu am spus ce a zis domnul profesor Dorel Săndesc, președintele Societății de Terapie Intensivă. Dânsul a explicat acest lucru. După care acelaşi lucru a fost confirmat de ministrul de Finanţe. Nu am spus decât că mi se pare foarte ciudat. Preşedintele Comisiei de ATI, pe de-o parte, şi ministrul de Finanţe, pe de altă parte, confirmă un lucru care mie mi se pare incredibil: să scazi bugetul de finanţare a Terapiei Intensive, într-o situaţie de criză, cu 65%. Eu am comentat afirmaţia domnului profesor Săndesc şi a ministrului de Finanțe", a spus Alexandru Rafila, pentru DCNews.

