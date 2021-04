Raed Arafat, noi declaraţii după evacuarea spitalului Foişor. "Aş lua decizia din nou, oricând!"

"Ca să vă faceţi o imagine de cum era situaţia dimineaţă, 784 de cazuri erau în UPU pe plan naţional, dintre care 11 intubaţi confirmaţi COVID-19 şi 4 suspecţi intubaţi şi ventilaţi. Sunt 106 confirmaţi cu necesar de ventilaţie noninvazivă şi 12 suspecţi care au nevoie de ventilaţie, plus 190 care au nevoie doar de oxigen confirmaţi.

La nivelul Bucureştiului, situaţia la ora 11:00 era cu 159 de pacienţi în UPU. Dintre aceştia, 8 era intubaţi, ventilaţi, 34 aveau nevoie de ventilaţie non-invazivă şi 83 cu necesar de oxigen. Dintre aceştia vor mai fi transferaţi pacienţi la Foişor", a declarat Raed Arafat.

De ce s-a luat decizia. "O singură menire"

"Decizia care a fost luată ieri şi care consider că este corectă, pe fond, chiar dacă a creat un disconfort pentru pacienţii internaţi în spitalul Foişor, avea o singură menire: să salveze cât mai multe vieţi! Şi să nu ne pună pe noi, medicii, în situaţia de a alege cine intră şi cine rămâne în ambulanţă", a mai spus şeful DSU.

"Aş lua decizia din nou, oricând"

"Între a supăra şi a crea o platformă de atacuri, inclusiv politice, printr-o decizie care salvează vieţi, aleg în continuare decizia. Ştiu că am luat o decizie care va salva vieţi, asta cred că este ce am făcut ieri cu colegii mei. Îmi pare rău pentru disconfortul creat. Dar dacă cineva mă întreabă dacă ne-am întoarce în timp, eu cred că această decizie ar fi luată din nou. Cred că am învăţat pe partea de evacuare a unui spital lucruri care se pot aplica pe viitor. Decizia de evacuare este una pe care aş lua-o oricând, din nou. Asta înseamnă să tratezi o situaţie critică, aşa cum trebuie. Nu să stai să te gândeşti 'oare ce să fac, ca să nu supăr pe cineva'", a concluzionat Arafat.