Radu Popa: În maximum o lună, ordonanța de urgență pe energie va fi modificată

„În videoclipul postat aseară am vorbit pentru prima dată despre CAUZE și despre EFECTE. Până azi, nu ați auzit nici ministrul Energiei și nici un fost ministru sau fost prim-ministru să vă prezinte CAUZELE care ne-au adus aici, dar nici EFECTELE acestei Ordonanțe. Au apărut unii foști premieri și au vorbit despre cum “se aduce curentul cu găletușa”. La caterincă suntem campioni mondiali, problema vine când trebuie să găsim două soluții să aprindem lumina!

Invit specialiștii din piața de energie să mă corecteze dacă greșesc în cele ce voi scrie mai jos. De asemenea, invit profesorii de la Valahia și nu numai să contribuie cu ascuțimea minții lor la această discuție. Toate ideile sunt valoroase. Repet: OUG cred că va fi modificată in maxim o lună altfel se vor produce blocaje între clienții finali și furnizori. Personal, voi depune amendamente pentru că avem în Dâmbovița companii care sunt expuse exploziei prețurilor-Arctic, Renault Titu, Combinatul de Oțeluri Speciale, Nimet și mulți alții. Costurilor lor cu energia nu sunt acoperite de prevederile acestei OUG. Locurile de muncă ale oamenilor trebuie protejate altfel îi trimitem și pe ei și pe investitori afară din țară. Producătorii de energie și de gaz-Hidroelectrica,Nuclearelectrica,CE Oltenia,Romgaz-rămân fără fonduri pentru investiții.

Nuclearelectrica are programată oprirea unității 1 și intrarea in reparații. Costul: 1 miliard de euro. De unde strânge banii? Un reactor are durata de exploatare pre-stabilită. Ori îl retubezi și repari ori îl schimbi. Ce facem cu cei 700 MW care ii da azi Unitatea 1 in piața de energie? De unde îi înlocuim?

Hidro avea planificată achiziția de regenerabile cu care să ajute sistemul energetic. Are plan de reparații aprobat de CA și e obligat de ANRE să îl facă. Ce se întâmpla acolo? Romgaz are de plătit costurile exploatărilor din marea neagră. De unde ia banii? Are de plătit centrala de la Iernut care poate da alți 420 MW. Are de plătit sondele rupte sau încă nemontate la Caragele. Acolo e cel mai mare zăcământ de gaz descoperit in ultimii 50 de ani. Cum face cu finanțarea? Distribuitorii au problema CPT rămasă în aer. Furnizorii trebuie sa găsească energie sub 1300 lei MW. Ieri s-a vândut cu 2250 lei. Săptămâna trecută, Electrica a cumpărat chiar și cu 4000 lei! Ce îmi spune asta? Că nu exista produsul-energia elctrică-la vânzare și că nu exista la preț mai mic! Calcul inițiatorilor a fost pe costurile producătorilor. Da, acestea sunt mici.

Doar că in septembrie 2022, energia pentru iarna asta era vândută deja!!! E la traderi! Achiziționată la prețuri de 1000-1500-2000-2500-3000-4000 lei MW, energia asta trebuie vândută la furnizori. Acestora li se compensează un preț mediu de 1300 lei MW. Dacă vor avea sursă de aprovizionare la 1300 lei suntem salvați. Dacă nu... ne vom aminti de copilărie. Despre soluțiile pentru a evita această situație foarte puțin plăcută o sa vă vorbesc miercuri. Sper să găsesc energie pentru asta”, a scris Radu Popa, deputat PSD, pe Facebook.

