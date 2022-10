Radu Golban l-a prezentat, la începutul emisiunii, pe David Steward. „Permite-mi să te prezint publicului român şi european. Doamnelor şi domnilor, un fost diplomat sud-african la Naţiunile Unite, a fost, de asemenea, şeful de cabinet al președintelui FW de Klerk. Ai jucat un rol cheie în Africa de Sud, încă ai un rol important în prezervarea Constituţiei, de fapt a moștenirii președintelui de Klerk, în procesul de instaurare a păcii. Adevăratul motiv pentru care am vrut să am această discuție cu tine, pe lângă faptul că mi-a făcut mare plăcere discuţia noastră de anul trecut, este vasta ta experienţă în ceea ce priveşte tranziţia. Este foarte important modul în care o ţară trebuie să gestioneze tensiunile şi cred că, de fapt, experienţa ta este unică în lume, am putea învăţa multe în Europa din experienţa din Africa de Sud, aceasta este părerea mea personală”, a spus Radu Golban.

„Lumea se schimbă foarte repede şi există ameninţări din toate unghiurile, deci este un moment prielnic pentru a discuta despre lumea în care urmează să trăim”, va spune David Steward.

Emisiunea va fi transmisă pe DC News și DC News TV, atât pe Facebook, cât și pe YouTube, luni, 3 octombrie, de la ora 10.00. Rămâneți alături de noi!

