Rădoi, după egalul cu Macedonia de Nord: Şanse reale la locul 2. Ce spune despre plecarea de la naţională

"Mergem în continuare cu şanse reale pentru locul doi. Cu punct sau puncte în Germania, tot va trebui să câştigăm cu Armenia acasă şi din punctul ăsta de vedere lucrurile pot fi mai clare. Nu pot să spun în momentul de faţă că sunt nefericit că am terminat la egalitate cu Macedonia de Nord. Mi-ar fi plăcut să jucăm mai bine, să fim mai curajoşi. Sunt lucruri pe care trebuie să le reglăm. Aş fi vrut să câştigăm această partidă, fireşte. Am avut două obiective, unul de a obţine rezultatul de egalitate până în minutul 60-70 după care ştiam că au probleme şi după minutul 70 să încercăm să stăm mai sus, să fim mai agresivi, mai incisivi. Le mulţumesc băieţilor pentru cele trei meciuri pentru că la nivel de determinare nu am ce să le reproşez, deşi în unele momente în seara asta ne-am precipitat. E adevărat că terenul nu a fost extraordinar dar cei din Macedonia au avut mai multă iniţiativă decât noi", a declarat Rădoi la finalul partidei.



Tehnicianul a precizat că echipa a fost de multe ori precipitată şi că a pierdut foarte uşor mingi, acestea fiind momente pe care nu le poate controla.



"Nu fac un calcul să văd câte puncte luăm, mă gândeam să terminăm pe locul doi după această serie. Toată lumea râdea când spuneam că Liechtenstein o să devină o problemă, dar ăsta este adevărul. Să nu credeţi că celelalte meciuri le-am pregătit ca să luăm gol, ar fi hilar. De multe ori joci ceea ce te lasă adversarul. Azi am întâlnit un adversar care nu avea nimic de pierdut, foarte agresiv, determinat, am avut foarte multe momente în care putem să fim mult mai relaxaţi, am pierdut multe mingi uşoare astăzi. Sunt lucruri pe care din punctul nostru de vedere este foarte greu să le putem antrena, dar îi înţeleg şi pe jucători după meciurile astea, presiunea pe care au simţit-o", a adăugat Rădoi.



Selecţionerul Mirel Rădoi a spus că nu s-a gândit că ar putea pleca de la cârma naţionalei după criticile apărute în urma startului mai puţin fericit al preliminariilor pentru CM 2022: "Dacă aveam alte planuri, mă duceam după contractele pe care le-am avut pe masă. Îmi luam valiza, plângeam un pic în faţa dumneavoastră şi mă duceam, dar sunt aici", relatează Agerpres.