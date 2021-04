Radio Europa Liberă a fost somat de Rusia pentru a-și plăti amenzile

Autorităţile ruse au somat miercuri mass-media Radio Europa Liberă/Libertatea (Radio Free Europe/Radio Liberty - RFE/RL), finanţată de Washington, să-şi plătească amenzile mari pe care le-a primit pentru nerespectarea obligaţiilor ce rezultă din statutul său de "agent al străinătăţii", sub sancţiunea unei posibile blocări a acesteia în Rusia, informează Agerpres.

Postul Radio Europa Liberă/Libertatea, care acoperă inclusiv activităţile opoziţiei ruse şi deţine o antenă şi un site în limba rusă, a fost condamnat la plata a 71,5 milioane de ruble (circa 775.000 de euro), în urma unor numeroase decizii ale justiţiei date în procese iniţiate de Agenţia Federală pentru Supravegherea Comunicaţiilor din Rusia, Roskomnadzor.



Un tribunal din Moscova a confirmat în apel o parte din aceste amenzi, la nivelul a circa 60.000 de euro, a informat Roskomnadzor miercuri, într-un comunicat. RFE/RL are la dispoziţie 60 de zile pentru a achita această sumă, sub sancţiunea blocării sale în Rusia.

„Agenții străini” trebuie să se înregistreze la autorități





În total, postul RFE/RL a fost condamnat pentru 260 dintre cele 390 de semnalări emise de Roskomnadzor, care îi reproşează că nu a afişat sau că a afişat într-un mod greşit statutul său de "agent al străinătăţii" pe noile sale site-uri.



În Rusia, organizaţiile sau indivizii "agenţi ai străinătăţii" trebuie, în conformitate cu o lege din 2012, să se înregistreze la autorităţi, să îndeplinească obligaţii administrative obositoare şi să indice clar acest statut în publicaţiile lor.



De la sfârşitul lui decembrie, Roskomnadzor a declanşat o ofensivă juridică împotriva mai multor mass-media acuzate că nu respectă condiţiile drastice pe care agenţia le impune.

Procedură denunțată de americani





Procedurile ce vizează RFE/RL au fost denunţate de secretarul de stat american Antony Blinken, care s-a declarat marţi, pe Twitter, "îngrijorat de eforturile Rusiei de a închide Radio Europa Liberă/Libertatea şi de a reduce la tăcere această preţioasă sursă de reportaje independente".



La rândul său, organizaţia nonguvernamentală Reporteri fără Frontiere (RSF) a condamnat "amenzile exorbitante" date sub acoperirea unei "legi absurde" care este concepută pentru a reduce la tăcere presa independentă şi opoziţia" în Rusia.