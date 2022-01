Racheta de tenis nu ţine loc de viză. Scandalul Djokovic, deşi artificial, are o singură concluzie: regulile se aplică TUTUROR

Dacă în ultimele săptămâni, toată lumea a văzut şi ulterior a comentat filmul "Don't Look Up" (despre care am scris şi noi AICI), Novak Djokovic a reuşit să mute atenţia de la Leonardo Di Caprio. Concret, tenismenul sârb a obţinut din partea mai multor comisii medicale o excepţie pentru a participa la Australian Open fără să fie vaccinat, dar autorităţile australiene au decis să nu îi acorde liberă trecere la graniţă. Astfel, Nole, câştigător al ultimelor trei ediţii de Australian Open, va fi cel mai probabil expulzat şi va aştepta următorul Grand Slam din 2022 pentru a bifa al 21-lea titlu de mare ŞLEM. Despre acest subiect puteţi citi mai multe AICI, AICI sau AICI. O decizie finală va fi luată pe 10 ianuarie, în instanţă.

Ce pare, însă, să fie pe buzele tuturor este faptul că Nole ar fi trebuit lăsat să participe, în ciuda "ocolirii" regulilor australienilor, doar pentru că este cel mai bun tenismen al lumii. Ca şi cum regulile nu ar trebui să i se aplice cu atâta stricteţe, în cazul ăsta. Iar discuţia asta, inevitabil, duce la o singură concluzie: suntem toţi egali în faţa legii, dar unii sunt mai egali decât alţii. Dacă nu aţi citit până acum Ferma Animalelor, a lui George Orwell, poate nu ar fi rău să o faceţi. Nu, nu e o carte (doar) pentru copii!

Ne place rezultatul, nu şi drumul

Ne dăm seama, din toată tevatura creată în jurul lui Novak Djokovic şi a "ocolirii" regulilor unui stat care a introdus lockdown pentru proprii cetăţeni de mai multe ori până acum, că ne place mereu rezultatul, dar nu şi drumul până acolo. Pe 4 ianuarie, Australia a avut 47.000 de cazuri de COVID-19, însă doar 5 decese, semn că vaccinarea dă roade. Sigur, ea nu împiedică infectarea, dar scade considerabil riscul de deces, lucru susţinut de toţi specialiştii din domeniu. În acest context, refuzul lui Novak Djokovic de a respecta regulile nu poate fi catalogat decât ca o sfidare. Este, bineînţeles, complet permis să ai convingeri personale, dar regulile sunt reguli.

Chiar zilele trecute citeam despre o situaţie dintr-un restaurant din Portugalia. Un client, care a putut mânca la restaurant, în interior, a fost rugat de personal să îşi pună masca de protecţie atunci când merge la toaletă. După ce a întrebat care este raţionamentul, având în vedere că la masă nu a purtat mască, i s-a spus, sec, că "regulile sunt reguli!". Iar situaţia se aplică şi în cazul lui Djokovic.

Pierde Australian Open mult prin neparticiparea sârbului? Cu siguranţă! Djokovic face parte din topul celor trei mari tenismeni din actualul circuit ATP, alături de Nadal şi Federer, iar simplul său nume pe tablou atrage milioane de spectatori din întreaga lume.

Dar interdicţia primită de el transmite şi un mesaj clar: regulile se aplică oricui, indiferent de nume sau funcţie. Iar dacă luăm în calcul şi faptul că lui Djokovic i-a fost, de fapt, interzisă intrarea în Australia pentru că nu a completat cum trebuie cererea de viză luând în considerare şi excepţia medicală primită, ne dăm seama că întregul scandal este, în fapt, unul artificial. Şi că racheta de tenis nu poate ţine loc de paşaport sau viză!

*acest articol reprezintă o opinie

