Rabla Clasic şi Rabla Plus, a treia sesiune de înscriere pentru persoane juridice

A treia sesiune de înscriere pentru Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus - persoane juridice se derulează începând din 1 aprilie.

S-a dat startul celei de-a treia etape de înscriere la Rabla Clasic şi Rabla Plus, a anunţat Administraţia Fondului pentru Mediu pe pagina sa de Facebook. Bugetul alocat acestei etape este de 17,5 milioane de lei pentru Rabla Clasic şi 26,5 milioane de lei pentru Rabla Plus. Programele Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) vor avea anul acesta un buget de aproximativ 2,7 miliarde de lei, sumă care va fi utilizată atât pentru onorarea angajamentelor rezultate din sesiuni anterioare, cât şi pentru continuarea programelor deja consacrate şi pentru finanţarea unor programe noi, a informat, miercuri, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP). Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru Mediu şi al AFM a fost aprobat în şedinţa de Guvern din această săptămână.

560 milioane lei, fonduri suplimentare

Bugetul total al Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional - Rabla Clasic 2020 - 2024 - va fi suplimentat cu 560 milioane lei pentru înscrierile persoanelor fizice şi juridice. De asemenea, bugetul total al Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020 - 2024 - Rabla Plus - va fi suplimentat în anul 2022 cu 680 de milioane de lei pentru înscrierile persoanelor fizice şi juridice.

"Din păcate, în ultimii ani a crescut foarte mult numărul de maşini second-hand importate. Parcul auto din România, în ciuda eforturilor depuse de Ministerul Mediului, nu întinereşte şi tocmai de aceea este nevoie de măsuri suplimentare, aşa cum sunt cele pe care le-am luat pentru Programul Rabla Clasic şi Rabla Plus" a declarat Ministrul Mediului, Tanczos Barna la Digi24. 2022 aduce și cel mai mare buget pe care l-au avut vreodată Rabla Clasic și Rabla Plus, peste 1,2 miliarde de lei.Pentru prima mașină casată, Administrația Fondului pentru Mediu acordă o reducere între 6.000 și 7.500 de lei, în funcție de vechimea mașinii, până în 15 ani sau peste, iar a doua primă este între 3.000 și 4.500 de lei.Pentru Programul Rabla Plus, la achiziția unei mașini electrice prima maximă de casare crește de la 45.000 de lei la 51.000 de lei.

