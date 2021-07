Rabla Clasic şi Rabla Plus 2021. Liste noi cu dosare aprobate

În cadrul Programului Rabla Clasic 2021 s-au înscris la producători/dealeri auto, 30.796 persoane fizice. Până în prezent au fost achiziţionate 19.033 autovehicule şi 130 motociclete.



Pentru persoane juridice, a fost publicată săptămâna aceasta pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu o nouă listă conţinând 106 dosare acceptate pentru 167 autovehicule.



Până în prezent au fost acceptate un număr total de 773 dosare pentru 1.204 autovehicule şi 13 contestaţii pentru 18 autovehicule.



S-au înscris la producători/dealeri auto 593 persoane juridice. Până în prezent au fost achiziţionate 192 de autovehicule.



În cadrul Programului Rabla Plus 2021 s-au înscris la producători/dealeri auto, 4.842 persoane fizice, până în prezent fiind achiziţionate 903 autovehicule noi (538 pur electrice, 365 electrice hibride) şi 2 motociclete electrice.



Pentru persoane juridice a fost publicată săptămâna aceasta pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu o nouă listă conţinând 100 dosare acceptate pentru 153 autovehicule electrice, dintre care 107 pur electrice şi 46 electrice hibride.



În total, pentru Rabla Plus au fost acceptate un număr de 677 dosare pentru 1.129 autovehicule, dintre care 722 pur electrice, 406 electrice hibride şi o motocicletă electrică şi 11 contestaţii pentru 17 autovehicule (13 autovehicule pur electrice şi 4 electrice hibride).



S-au înscris la producători/dealeri auto 567 persoane juridice. Până în prezent au fost achiziţionate 288 maşini noi (168 pur electrice şi 120 electrice hibride).



Listele dosarelor acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul www.afm.ro, la secţiunile aferente Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus.



Persoanele juridice care au fost acceptate se pot adresa producătorilor/dealerilor auto validaţi în Programele Rabla şi Rabla Plus, listele acestora fiind disponibile pe site-ul instituţiei.



De asemenea, au fost publicate 6 dosare de finanţare acceptate, în cadrul Programului Iluminat Public, în valoare de 3.704.728,10 lei. Unităţile Administrativ Teritoriale beneficiază de finanţare în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile pentru modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED.



De la debutul programului şi până în prezent, au fost aprobate 543 dosare în valoare de 325.371.423,55 lei şi au fost semnate 352 contracte, dintre care 133 contracte semnate în anul 2020, în valoare de 86.190.209,85 lei şi 219 contracte semnate în anul 2021, în valoare de 127.173.616,02 lei.



Totodată, a fost publicat un dosar acceptat depus de Primăria Municipiului Brăila în valoare de 378.173,03 lei, în cadrul Programului Staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice în municipiile reşedinţe de judeţ. Până la data prezentei au fost aprobate în total 20 dosare în valoare de 26.068.110,32 lei, pentru un număr de 144 staţii de reîncărcare cu un număr de 306 puncte de reîncărcare rapidă aferente.



Cele 20 dosare de finanţare aprobate sunt depuse de municipiile Zalău, Piatra Neamţ, Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Oradea, Baia Mare, Focşani, Satu Mare, Reşiţa, Giurgiu, Călăraşi, Slatina, Timişoara, Alba Iulia, Suceava, Galaţi, Braşov, Deva şi Brăila.