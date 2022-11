Putin și Lukașenko, umiliți de un aliat din OTSC. De nervi, liderul de la Kremlin și-a aruncat stiloul. Cel din Belarus a rămas cu gura căscată - Video

Vladimir Putin și Alexandr Lukașenko și-au pierdut un aliat, în încercarea lor de a-și asigura sprijinul pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei, întrucât premierul Armeniei a refuzat să semneze o declarație comună din cauza conflictului propriu al țării sale cu Azerbaidjan.

Tensiunile au izbucnit rapid la un summit condus de ruși, deoarece Vladimir Putin a refuzat să-și sprijine aliatul, pe Armenia, în conflictul cu Azerbaidjan. Ca răspuns, prim-ministrul Armeniei nu a semnat declarația finală a Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (alianța militară OTSC), umilindu-l atât pe liderul rus, cât și pe liderul din Belarus, Alexandr Lukașenko. Cei doi au rămas zguduiți, deoarece nu au reușit să aducă Armenia la bord, pe fondul scăderii sprijinului pentru războiul lor comun împotriva Ucrainei. Imaginile îl arată pe Vladimir Putin aruncând stiloul pe declarație, în timp ce Alexandr Lukașenko părea uluit de cele întâmplate. Vezi video pe express.co.uk.

În ciuda încercării celor doi de a-l convinge pe liderul armean să semneze documentul, Nikol Pashinian, furios, a refuzat măcar să-l atingă într-o ciocnire aparent tensionată între cei trei lideri.



Vorbind la summitul OTSC din capitala Armeniei, pe 23 noiembrie, Pashinian a spus că este "deprimant faptul că apartenența Armeniei la OTSC nu a reușit să țină sub control agresiunea azeră". El a mai spus că acest lucru a fost "enorm de dăunător pentru imaginea OTSC atât în ​​țara noastră, cât și în străinătate"

Armenia solicitase deja sprijin militar în septembrie, după ce au izbucnit noi ciocniri mortale între ei și Azerbaidjan cu privire la suveranitatea teritorială. Dar alianța militară OTSC a răspuns doar trimițându-și secretarul general în zona de conflict și oferindu-se să înființeze un grup de lucru care să analizeze situația.

CSTO, similar cu NATO





Șase țări post-sovietice, inclusiv Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Rusia, fac parte din alianța militară, asemănătoare cu NATO.



Similar articolului 5 al alianței NATO, articolul 4 al Tratatului de securitate colectivă (TSC) stabilește că o agresiune împotriva unui semnatar ar fi percepută ca o agresiune împotriva tuturor. Cu toate acestea, prim-ministrul Armeniei a declarat în timpul întâlnirii că țara sa a fost lăsată pe lângă aliații săi, inclusiv de Rusia lui Putin și Belarusul lui Lukașenko.



Pashinian a spus că țara sa l-a sprijinit pe membrul OTSC Kazahstan imediat, la începutul lunii ianuarie, când președintele kazah Qasym-Zhomart Toqaev a cerut trupelor OTSC să intre în țara sa în urma protestelor antiguvernamentale fără precedent.

Premierul Armeniei, mesaj tranșant

El a spus: "Armenia își încheie președinția OTSC. Deși este un an aniversar (pentru OTSC), pentru Armenia nu a fost deloc un an aniversar. În ultimii doi ani, un stat membru OTSC a fost atacat de către Azerbaidjan de cel puțin trei ori și, de fapt, până acum, nu am primit nicio reacție din partea OTSC cu privire la agresiunea Azerbaidjanului, ceea ce este o lovitură mare pentru imaginea OTSC".



Armenia a susținut că zeci de kilometri pătrați din teritoriul său au fost confiscați de Azerbaidjan în timpul conflictului militar din mai 2021, noiembrie 2021 și septembrie anul acesta. În consecință, Pashinian a spus că nu este pregătit să semneze proiectele de documente până când măsurile comune nu vor include acordarea de asistență Armeniei.



El a spus: "În aceste condiții, lipsa unei evaluări politice clare a situației și eșecul de a lua decizia de mai sus ar putea însemna nu numai refuzul OTSC de la obligațiile aliate, ci poate fi interpretat și de Azerbaidjan ca undă verde din partea OTSC. pentru o agresiune suplimentară împotriva Armeniei"



Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a încercat să atenueze tensiunile, declarând că OTSC este o organizație "necesară" ale cărei servicii sunt "foarte solicitate" pentru a rezolva conflictele regionale.

