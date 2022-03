Chirieac: Putin nu ar dori să negocieze cu Zelenski. Galați și Tulcea, posibile granițe cu Rusia

Având în vedere ultimele mișcări ale Rusiei, atât în privința atacurilor de pe frontul Ucrainean, cât și a celor privind furnizarea de gaz, Vladimir Putin nu lasă loc negocierilor, mai ales cele cu președintele Volodimir Zelenski.

”În opinia mea, Vladimir Putin nu dorește să negocieze, în fapt, cu Ucraina și în niciun caz cu președintele Zelenski. Domnul Putin dorește să negocieze numai cu marii lideri ai lumii. Dânsul nu poate să ia în seamă Ucraina sau chiar pe Zelenski. Negocierile acelea, care din nefericire au stabilit organizarea de coridoare umanitare, prin care să poată trece civilii și nici pe astea nu le-au respectat”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac, în intervenția de la România TV.

”Nu s-a oprit focul, la asta vă referiți”, a intervenit moderatorul.

”Nu s-a oprit focul în coridoarele pentru civili. În rest, luptele vor continua și sunt convins că Putin dorește federalizare Ucrainei, eventual organizarea unei Ucraine de Est, Ucraine de Vest, Ucraina de Est alipită, sau în orice caz, satelit direct al Federației Ruse. Nu mai e niciun secret, pentru nimeni, cu harta în față, (Putin - n.r.) dorește tot litoralul ucrainean al Mării Negre, ceea ce, probabil, ne va face să ne învecinăm cu Federația Rusă vizavi de Tulcea și de Galați. Mă rog, asta e situația. Va trebui să raportăm acea frontieră, iar în rest, nu știm dacă vrea și Kievul sau nu. Probabil că vrea și Kievul să îl treacă la Federația Rusă. Cât poate să țină acest lucru e greu de spus, fiindcă Rusia e în genunchi, din punct de vedere economic în acest moment. Rusia este în genunchi. Dacă va continua, intră în încetare de forțe”, a mai adăugat Chirieac.

Grupul Wagner: mercenarii ruși care îl vânează pe Zelensky

Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky se sustrage activ din calea grupului de mercenari, potrivit fostului director executiv al CIA, Dan Hoffman, scrie Fox News.



„Times of London” a raportat pe 28 februarie că echipa de mercenari cunoscută sub numele de Grupul Wagner are forțe la sol în Ucraina și îl caută pe liderul țării, care până acum a ocolit trei tentative de asasinat separate. Hoffman, în timpul unei apariții de vineri la „America’s Newsroom”, a discutat despre informațiile pe care le are despre despre grup, care a fost „foarte activ” în Africa de Nord și Orientul Mijlociu în ultimii ani.

„Grupul Wagner a fost înființat cu ani în urmă, mercenari, care nu pot fi atribuiți direct Kremlinului, dar sunt finanțați de Yevgeny Prigozhin, care conduce acea agenție de cercetare pe internet care a intervenit în alegerile din SUA și a fost dezvăluită de ancheta Mueller”, a spus Hoffman.



Grupul este înființat pentru a permite liderului rus Vladimir Putin „un pic de neatribuire” atunci când vine vorba de acțiunile echipei de mercenari din Cecenia, a spus Hoffman. Cu toate acestea, el a spus că se știe că președintele Rusiei într-adevăr „dirijează spectacolul”. Citește continuarea AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.