Putin anunță că sunt progrese în negocierile privind exporturile de cereale

"Aş vrea să vă mulţumesc pentru eforturile de mediere, pentru că aţi propus Turcia ca teren de negociere în privinţa problemelor de producţie alimentară, a problemelor de exporturi de cereale prin Marea Neagră", a declarat Putin, conform unor afirmaţii incluse într-un comunicat de presă transmis de Kremlin.



"Datorită medierii dvs., am avansat. Este adevărat, nu sunt reglate încă toate chestiunile, însă există mişcare şi este un lucru bun", a adăugat el.



Cei doi lideri se află la Teheran pentru discuţii cu omologul lor iranian, Ebrahim Raisi, despre conflictul din Siria, dar şi despre războiul din Ucraina.



Putin şi Erdogan ar urma să discute în Iran despre mecanismele pentru a permite exporturile, prin culoare maritime sigure, de cereale din Ucraina, blocate de ofensiva militară rusă în această ţară, cu riscul de a provoca o criză alimentară mondială.



Ministerul rus al Apărării a transmis vineri că va fi gata în scurt timp un "document final" pentru a permite exporturile de cereale din Ucraina.



În cadrul întâlnirii de marţi cu Erdogan, Putin a evocat de asemenea "numeroase chestiuni" privind rezolvarea conflictului din Siria, precum şi "o altă chestiune importantă", rezolvarea conflictului din Nagorno-Karabah.



"Avem o ordine de zi foarte încărcată. Sunt extrem de bucuros să vă văd", i-a mai spus Putin lui Erdogan, notează Agerpres.

După începutul războiului din Ucraina, oameni de diverse profesii au părăsit în mod spontan Rusia, printre ei numărându-se, în mare parte, jurnalişti, artiști, muzicieni, IT-iști și activiști politici.

Al doilea val de emigrare, conform experților, va fi mai lung, mai numeros și, de asemenea, mai divers ca compoziție. Vor fi mulți oameni de afaceri, IT-iști, specialiști profesioniști, precum și reprezentanți ai mediului academic.

Mulți dintre cei care au plecat în primele zile și săptămâni (în special în țări care nu cer viză, precum Armenia, Georgia, Kazahstan, Turcia) s-au confruntat cu dificultăți: aveau nevoie să găsească o locuință, un loc de muncă, o școală pentru copii, o modalitate de a transfera bani din Rusia, unde la început au fost introduse restricții severe asupra unor astfel de operațiuni, pentru a decide ce să facă cu apartamentul, lucrurile și posibilele economii rămase în Rusia. În schimb, fotograful și profesorul Artem, care acum are peste 50 de ani, nu s-a grăbit.

„Am decis că este mai înțelept să termin lucrurile cu calm și să îmi pregătesc drumul”, a spus el pentru The Moscow Times. „În urmă cu patru luni, am devenit proprietarul unui apartament nou terminat și l-am vândut, închizând ipoteca. Astfel a primit niște bani. Am găsit unde să duc biblioteca familiei și relicvele - desigur, nu argint și obiecte de valoare, ci doar lucruri care au fost păstrate în familia mea de-a lungul secolului al XX-lea: aparatul foto al bunicului meu, comenzi, niște cârpe de epocă ale bunicii, mărunțișuri de uz casnic”.

„Cum să-mi câștig existența este o întrebare importantă. Predau online de 12 ani, vreau să extind opțiunea cursurilor”, adaugă el.

În iulie, Artem a pornit trei săptămâni pe ruta Erevan-Istanbul-Varna-Sofia-Belgrad-Novi Sad-Tbilisi pentru a „vorbi cu cei care sunt deja acolo”, pentru a încerca să deschidă conturi bancare în diferite țări – în unele locuri „a reușit cu rezerve”. Artem se așteaptă să facă o alegere în săptămânile următoare:

„Atmosfera din Tbilisi mi s-a părut cea mai apropiată mie: oameni liberi și demni, într-o țară liberă, toată lumea înțelege pe toată lumea, un spațiu cultural comun cu toate diferențele de mentalitate. Dar acest lucru îmi dă și anxietate: este foarte probabil ca acolo Kremlinul să își imagineze că e un spirit anti-rusesc.”

