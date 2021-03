"Dacă am fi fost, am fi susţinut acest lucru. Am fi trecut prin Parlament vaccinarea obligatorie. Eu, Marcel Ciolacu, m-am vaccinat. Atât eu, cât şi familia mea. Şi cred că este bine să ne vaccinăm. Inclusiv mama mea s-a vaccinat şi am lămurit-o că trebuie să se vaccineze. În schimb, drepturile cetăţenilor şi decizia fiecăruia trebuie să existe. Eu nu pot să oblig pe cineva, nu am acest drept. Eu nu mă simt confortabil să oblig pe cineva să se vaccineze.

În schimb, şi eu, ca om politic, dar mai ales guvernanţii au obligaţia de a informa cetăţenii ce înseamnă vaccinarea, cât de bine este, ce presupune, care sunt efectele secundare şi aşa mai departe", a răspuns, într-un interviu acordat DC News, Marcel Ciolacu, preşedintele PSD.

