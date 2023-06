PSD şi PNL, majoritate fragilă în Senat, după ce UDMR a fost îndepărtat de la guvernare

La cifre, PNL şi PSD stau bine. DIn 136 de senatori, 48 sunt de la PSD, în timp ce 38 sunt de la PNL. Un total de 86 de senatori, în condiţiile în care pentru majoritate este necesar un număr de 69 de voturi. O majoritate confortabilă, ar spune unii? Este, însă, aşa?

Au fost, de-a lungul acestui mandat, mai multe şedinţe în care nu s-a întrunit cvorumul pentru desfăşurarea şedinţelor, asta deşi coaliţia de guvernare era formată din PNL, PSD şi UDMR. În aprilie 2022, spre exemplu, la şedinţă au participat doar 59 de senatori, în condiţiile în care pentru cvorum era necesară participarea a 69 de senatori.

Şi nici când se face cvorum, nu sunt prezenţi toţi senatorii la muncă. Spre exemplu, în şedinţa din 12.06.2023, conform datelor publice pe senat.ro, au fost prezenţi la votarea proiectelor între 97 şi 104 senatori.

Spre exemplu, la proiectul care a adunat 104 voturi, 41 de voturi au venit de la PSD şi 28 de la PNL. Asta înseamnă că, pe 12.06.2023, din totaul de 86 de senatori PSD şi PNL, în sală au fost prezenţi doar 69. Adică exact cât reprezintă majoritatea simplă, dacă sunt prezenţi la serviciu toţi senatorii din toate partidele.

La cel mai puţin votat proiect de lege al zilei, însă, care a adunat doar 97 de voturi, 40 de voturi au venit de la PSD şi doar 23 de la PNL. Un total de 63 de voturi, insuficient pentru o majoritate în cazul în care senatorii din opoziţie vin în formulă completă şi votează diferit de cei de la PNL şi PSD.

În plus, trebuie luată în calcul şi varianta ca senatorii puterii să voteze împotriva liniei de partid, aşa cum s-a întâmplat la audierea din comisiile de specialitate a lui Alexandru Rafila, propus Ministru al Sănătăţii în Guvernul Ciolacu, unde deputatul Patriciu Achimaş-Cadariu a votat împotrivă.

Cum arată cifrele la Camera Deputaţilor

În ceea ce priveşte situaţia de la Camera Deputaţilor, PSD are 104 deputaţi, iar PNL are 81, dintr-un total de 330. Grupul minorităţilor naţionale are 17 deputaţi. În total, ar fi vorba de 202 deputaţi, în timp ce pentru majoritate ar fi nevoie de 166 de voturi.

Pe 13 iunie 2023, la şedinţă au fost prezenţi 166 de parlamentari, iar la unul dintre proiecte au votat după cum urmează: 63 de la PSD, 40 de la PNL şi 5 de la minorităţi, lucru care arată că majoritatea este mai mult decât confortabilă, chiar şi la o prezenţă scăzută.

Din numărul total de parlamentari, 466, 152 sunt de la PSD (o treime), şi 119 sunt de la PNL. La aceştia se adaugă şi cei 17 parlamentari din grupul minorităţilor naţionale, dar pe aceştia se poate conta doar la Camera Deputaţilor, minorităţile naţionale nefiind reprezentate în Senat.

PNL şi PSD au, în total, 271 de parlamentari din totalul de 466, ceea ce înseamnă că şi în sedinţele birourilor permanente reunite ale Parlamentului au majoritate (n.r. 234 de voturi necesare pentru majoritate). Cu condiţia ca toţi parlamentarii puterii să fie prezenţi în sală!

