Proteste Antifa la Capitoliul din Oregon. Trei persoane au fost arestate / VIDEO

Poliția din Salem a arestat cel puțin trei persoane și i-a îndemnat pe ceilalți să plece de la clădirea Capitolului de Stat din Oregon duminică seară, deoarece violențele s-au intensificat. Mulțimea „puternic înarmată” crescuse până la 200 de persoane, potrivit Fox 12 Portland. Haosul s-a desfășurat pe măsură ce un protest al unor manifestanți de dreapta a fost programat în aceeași zi tot în orașul Salem.

Poliția a primit rapoarte despre vehiculele care treceau pe lângă Capitoliu care erau lovite cu baloane umplute cu vopsea, iar șoferii erau orbiți cu lasere verzi.

A rioting #antifa militant was nearly run over by a truck at the Oregon state capitol in Salem. #Antifa have gathered there today with weapons. They're throwing rocks at vehicles passing by. Police are not getting involved. pic.twitter.com/vVwpssNDPQ