Proprietarul unui bar a decis să vândă berea la prețul benzinei în semn de protest

Proprietarul unui bar din New York, a decis să vândă un galon de bere (1 galon- 4,5 litri) la prețul unui galon de benzină – un efort de a protesta împotriva eșecului administrației Biden care alimentează inflația istorică.

Patrick Hughes, proprietarul barului Scruffy Duffy's de pe Tenth Avenue din Manhattan, speră să sensibilizeze cu privire la scumpirile în lanț care continuă să devasteze proprietarii de afaceri mici din America.

”Este doar modul nostru de a atrage atenția asupra nebuniei inflației în acest moment, în special asupra prețurilor la gaze”, a declarat Hughes, proprietar de pub din New York de 32 de ani, pentru Fox News Digital citat de Foxbusiness.

”Prețurile la gaze pur și simplu sunt absurde, la fel și prețurile la alimente. Politica lor energetică internă este ridicolă. Este absurd. Ucide proprietarii de afaceri mici. Omoară americanii harnici”, a mai declarat proprietarul barului.

Galoanele de bere de la Scruffy Duffy's sunt turnate de la robinet într-un recipient de gaz din plastic roșu, același recipient pe care americanii îl găsesc la benzinăriile locale.

Prețul mediu al unui galon de benzină obișnuit a costat 4,78 USD vineri. Este în scădere față de cel mai mare record de 5,21 USD stabilit în urmă cu o lună, dar totuși o creștere șocantă de 45% față de cei 3,29 USD pe galon pe care new-yorkezii îi plăteau pentru benzină în iulie 2021.

Patrick Hughes, proprietarul Scruffy Duffy's din Manhattan, protestează împotriva costurilor în creștere ale energiei, alimentelor și forței de muncă prin vânzarea de galoane de bere la prețul unui galon de benzină. Sursa foto: (Kerry J. Byrne / Fox News)

Preţul petrolului a scăzut cu peste 5%, ajungând la nivelul de dinaintea invadării Ucraine

Cotaţia barilului de petrol a scăzut, joi, cu peste 5% şi a revenit la nivelul la care era înainte de debutul războiului din Ucraina, transmite Agerpres, citând AFP. Această scădere ar fi cauzată de temerile privind o recesiune care ar ameninţa cererea de petrol, în contextul unei inflaţii record în SUA şi zona euro.



În jurul orei 14:15 GMT, cotaţia barilului de ţiţei Brent din Marea Nordului, cu livrare în luna septembrie, era în scădere cu 3,67%, până la 95,93 dolari. În paralel, cotaţia barilului de ţiţei american West Texas Intermediate (WTI), cu livrare în luna august, era în scădere cu 4,40%, la 92,04 dolari.



Temerile referitoare la încetinirea cererii de petrol au şters, practic, câştigurile înregistrate după invazia declanşată de Rusia la 24 februarie, când cotaţia ţiţeiului a urcat până la niveluri fără precedent după criza financiară din 2008.

Ce prețuri erau în iulie anul trecut





În prezent, însă, cele două cotaţii de referinţă pentru petrolul mondial au revenit la nivelul de dinaintea invadării Ucrainei, când barilul de ţiţei Brent evolua între 95 şi 99 de dolari, iar barilul de ţiţei WTI se tranzacţiona între 90 şi 94 de dolari.



Cu toate acestea, atât preţul ţiţeiului Brent, cât şi preţul ţiţeiului WTI este cu 22% mai mare decât era în perioada similară a anului trecut, în condiţiile în care în a doua jumătate a anului trecut perturbările pe partea de ofertă şi perspectivele unei invazii ruseşti iminente în Ucraina au influenţat cotaţiile încă înainte de debutul războiului, la 24 februarie 2022.

Temerile de recesiune





"Temerile de recesiune sunt, din nou, motorul care trage în jos cotaţiile", a comentat Craig Erlam, analist la Oanda.



Comisia Europeană şi-a revizuit joi, în jos, previziunile de creştere pentru zona euro, atât în 2022, cât şi în 2023, la 2,6% în 2022, respectiv la 1,4% în 2023. Comparativ, în luna mai a acestui an, Comisia Europeană prognoza, pentru Uniunea Europeană şi pentru Zona euro, o creştere a PIB real de 2,7%, în acest an, urmată de un avans de 2,3%, în 2023. În schimb, prognozele de inflaţie au fost revizuite în sus. Se preconizează că inflaţia va atinge un nivel maxim de 8,4% în al treilea trimestru al anului 2022 în Zona euro, după care va scădea constant, la sub 3% în ultimul trimestru al anului 2023, atât în zona euro, cât şi în UE.

Indicile prețurilor de consum





Miercuri, datele publicate de Departamentul american al Muncii au arătat că indicele preţurilor de consum a consemnat o creştere de 9,1% în ritm anual în luna iunie, acesta fiind cel mai ridicat nivel după noiembrie 1981. Publicarea datelor privind indicele preţurilor de consum în SUA "consolidează perspectiva unei creşteri agresive de dobând...citește mai mult AICI.

