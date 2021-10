Profesoara care NU intră în vacanță, mesaj pentru autorități: Nu plătesc copiii iresponsabilitatea

Ioana Turcu este profesoară la Colegiul Național de Muzică George Enescu din Capitală şi a anunţat că va continua să facă ore online în următoarea perioadă, scrie romaniatv.net.

”Eu și elevii mei (am și elevi vaccinați) nu vom intra în vacanță. Nu plătesc copiii care vor să studieze (chiar și numai online) iresponsabilitatea autorităților care în vară ne anunțau cu surle și trâmbițe că am „învins” pandemia! Nu plătesc acești copii toleranța pe care aceleași autorități au manifestat-o față de antivaxx.eri și față de televiziunile care i-au promovat. Nu plătesc elevii mei pentru greșelile unor nemernici care nu au avut alt interes decât scorul politic. Elevii mei se pregătesc pentru concursuri internaționale, au nevoie de studiu continuu și voi continua să lucrez cu ei, indiferent de deciziile fără noimă care se iau acum, în ceasul al „optesprezecelea”! Să mă sancționeze”, a scris pe Facebook profesoara Ioana Turcu de la Colegiul Național de Muzică George Enescu.

Elevii, vacanță 2 săptămâni. Când se recuperează orele - ministrul Educației, anunț

Sorin Cîmpeanu a anunțat că elevii vor avea o pauză de două săptămâni, fără să se știe încă când se vor recupera orele. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, spune că nu are deocamdată un răspuns despre perioada în care vor fi recuperate orele din cele două săptămâni de vacanță din cauza pandemiei. El a precizat că after school-urile nu sunt reglementate de Ministerul Educației, astfel că pot funcționa, transmite Mediafax.



Structura anului școlar, respectiv stabilirea perioadei vacanțelor școlare, nu are impact asupra activității afterschoolurilor, a spus ministrul Sorin Cîmpeanu, miercuri seara, după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat că toți elevii intră două săptămâni în vacanță începând de luni.



Totuși, afterschool-urile trebuie să desfășoare activitățile specifice cu respectarea strictă a normelor de protecție sanitară.

Bilanț COVID-19, 21 octombrie

Până astăzi, 21 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.519.532 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 6.597 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.288.761 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 16.110 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 228 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.