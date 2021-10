Prof. Dr. Dorobăț, uimită de ce a văzut la moaștele Sf. Parascheva în pandemie: O spun ca specialist

Prof. Dr. Carmen Mihaela Dorobăț a spus că, atunci când a mers, nu s-a simțit deloc în pericol din punct de vedere al infectării cu noul coronavirus.

”Era atâta liniște… și miros de smirnă și tămâie… și m-am regăsit în pacea și rugacinea celor mulți. De aceea smerenia vine din acest sentiment de bună credință, din lacrimile și bucuria rugăciunii către Sfinții noștri toți. Atâtea flori, atâta pace... era o ruptură din această lume de forfotă și iureș. De aceea trebuie să fim în astfel de momente să ne rugăm.



Și da, era ordine, toți pelerinii stăteau în liniște și resemnați la rând, cu distanța corectă, masca de protecție; era supraveghere în această ordine asigurată din câte am înțeles de reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, ai Primăriei Iași și Jandarmii de la Gruparea mobilă Bacău; ca specialist spun că prin ceea ce am văzut nu am simțit nici un dram de nesiguranță pandemică. Dumnezeu să ne ajute în rugăciunile noastre a tuturor”, a spus Prof. Dr. Carmen Mihaela Dorobăț.

Începând din 1955, Biserica Ortodoxă Română a decis sărbătorirea hramului Sfintei Cuvioase Parascheva pe data de 14 octombrie, motiv pentru care în preajma acestei zile Iaşiul devine cel mai mare centru de pelerinaj din ţară. La moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, dar şi la cele ale sfinţilor aduşi special în pelerinaj cu această ocazie, vin să se închine numeroşi credincioşi din ţară şi din străinătate.

Accesul la sfintele moaşte se face în aer liber, pe un culoar unic pe care poate pătrunde doar o singură persoană. În Curtea Mitropolitană a fost amplasat un culoar de acces, împrejmuit de garduri metalice. Pelerinii trebuie să păstreze o distanţă de 1,5 metri atunci când stau la rând şi să poarte mască de protecţie chiar şi în aer liber, deoarece Iaşiul are o incidenţă a infectărilor foarte ridicată. Cei care nu au mască primesc de la voluntari.

Mitropolia Moldovei a anulat evenimentele şi concertele cu muzică religioasă care erau organizate anual cu prilejul hramului Sf.Cuv.Parascheva. Tot pentru a veni în sprijinul pelerinilor, absolut toate slujbele vor fi ţinute doar afară pe o scenă special amenajată pe pietonalul Ştefan cel Mare. Pe aceeaşi scenă va fi oficiată şi slujba de Sfânta Liturghie de pe 14 octombrie.