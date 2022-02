Prof. Ciurea spune în ce situații să folosim masca de protecție: Dacă în Japonia se poate, putem și noi

„Ar fi frumos să decretăm azi că am învins pandemia de COVID-19 și, brusc, să revenim la normalitate uitând prin ce am trecut în ultimii doi ani. Din păcate, virusul nu dispare peste noapte!. Așa cum a fost nevoie de timp să se împrăștie pe planetă și să facă ravagii, este nevoie de timp pentru a-l declara învins. Mai mult, niciun studiu nu indică dispariția acestui coronavirus. Acesta va rămâne printre noi, va mai avea puseuri violente, va mai provoca suferință. Da, vom ieși din starea de pandemie și nu, nu vom scăpa pentru totdeauna de virus”, a precizat neurochirurgul Vlad Ciurea, doctor în ştiinţe medicale şi profesor universitar.

„Masca are rolul ei medical, indiferent de ce spune o lege sau alta”

„Am învățat, vrând nevrând, să folosim masca de protecție. Știu că poate fi enervantă, știu că pentru unii simbolizează o constrângere de neacceptat, dar ca medic care operează și poartă mască în spital, acest „accesoriu” are importanța lui. Iar după ce vom fi trecut de perioada aceasta pandemică, să ținem minte că am învățat să folosim masca și, atunci când suntem răciți, să o purtăm pentru a-i proteja pe cei din jur. Sau atunci când vizităm un bolnav, să punem mască pentru a-l proteja pe el, care poate avea sistemul imunitar slăbit. Sau când știm sau simțim că aerul este poluat, să punem mască pentru că ne protejează pe noi. Este, în cele din urmă, o chestiune de civilitate să funcționăm în acest fel. Dacă în Japonia se poate, ca să dau doar un singur exemplu, putem și noi.

Am învățat în această pandemie multe alte lucruri, aparent mici: să folosim mai des apa și săpunul, să utilizăm substanțe dezinfectante și chiar și să-i protejăm pe cei din jurul nostru de un banal strănut. Nu zâmbiți, par chestiuni neimportante, dar acești doi ani de COVID-19 ne-au arătat că virusul poate fi nemilos cu persoanele vulnerabile. Acele „comorbidități” despre care s-a tot vorbit la știri sunt boli cronice care se pot agrava dacă organismul afectat se întâlnește cu o viroză”, a subliniat Vlad Ciurea.

„Pandemia ne-a învățat o serie de lucruri la care este bine să nu renunțăm. Am învățat foarte multe lucruri, am pierdut foarte mult, haideți să revenim la normalitate cu înțelepciune și prudență”, a spus, pentru romanialibera.ro, Vlad Ciurea.

