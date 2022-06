Produsul pe care-l ai acasă și care ”este sfânt” pentru piele. Ioana Marinescu: Este minunat - Video

Ioana Marinescu este fondator PLUSH BIO, Farmacist Formulator, specialist în Formularea și Evaluarea produsului dermato-cosmetic, membru al Societății Române de Dermatologie. În fiecare joi, ea este invitata Georgianei Ioniță, în cadrul emisiunii ”Pastila de Frumusețe”, transmisă pe DCNews și pe Spectacola. În cadrul emisiunii de astăzi, 30 iunie 2022, unul dintre subiectele abordate a fost... celulita, o problemă care apare indiferent de greutate, din mai mult motive.

Scorțișoara, ingredientul secret anticelulitic

”Celulita are o condiție hormonală, o condiție alimentară și, evident, o condiție sedentară, dar, în general, fiind și persoane care fac mișcare și au celulită, ea ar trebui luată în serios, pentru că, în momentul în care lași să se agraveze sau permanentizeze depozitele de grăsime și aspectul de coajă de portocală, pielea își va reveni din ce în ce mai greu. Astfel, pentru zonele cu celulită - care pot fi pe coapse, între coapse, pe fese, pe brațe- este foarte important să folosim produse dedicate care să stimuleze drenajul celulitei. Recomandarea mea este, dacă avem timp și putem, să facem măcar de două ori pe lună o ședință de masaj. Pentru celulită, noi avem un ulei foarte dorit, cu rezultate bune, care are ca extract principal scorțișoara, care drenează și topește zonele de celulită. Poate fi combinat cu crema pentru celulită, dar, în general, e preferat pentru masaj” a spus Ioana Marinescu, în cadrul emisiunii ”Pastila de Frumusețe”.

Aceasta a spus că ar fi ideal dacă am putea să ne facem 10 minute pe zi de masaj acasă. Astfel, produsele pot fi folosite cu succes și fără ședințele de masaj profesional. De asemenea, aceasta a punctat că sunt și produse speciale, ce pot fi găsite pe Internet, ce ne pot ajuta pentru a ne masa în propriul cămin, precum bețele de bambus.

”Este minunat”

În plus, ”uleiul de vergeturi are rezultate notabile, în primul rând pentru vergeturile proaspete - roșii” a spus Ioana Marinescu. Cele albe au ”vechime”. ”Este esențial și pentru celulită, și pentru vergeturi ca, înainte de a aplica un produs, să se facă scrub, care poate fi unul făcut acasă, cu zaț de cafea, pentru corp - care este sfânt, chiar are și proprietăți anticelulitice, sau un scrub dedicat diferitelor tipuri de piele. Eu am două variante, unul cu mandarină verde, genial pentru stimularea țesuturilor grase de pe corp și unul cu trandafir, pentru hrănire și hidratare. Măcar de două-trei ori pe săptămână, în duș, este minunat să facem un scrub, cât se poate de intens, pe tot corpul.” a mai spus Ioana Marinescu, recomandând o atenție sporită coatelor, genunchilor și călcâielor.

