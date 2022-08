Produs-minune pentru piele. Specialist: Am văzut câteva tehnici foarte interesante cu instrumente din bucătărie / video

Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO, specialist în formularea și evaluarea produsului dermatocosmetic, membru al Societății Române de Dermatologie, a vorbit, într-o emisiune pentru DCNews și Spectacola, despre produsele care ne ajută să scăpăm de celulită.

„Cel mai important lucru este să facem scruburi. În funcție de tipul de piele și de zona aplicată, scruburile vor stimula microcirculația. Eu recomand să cumpărăm o mănușă de lufă, găsim la orice supermarket, și să aplicăm pe ea un polish de corp sau, pur și simplu, zaț de cafea. Este extrem de bun. Să masăm zonele cu probleme, astfel încât scrubul și masajul să ducă la drenajul respectivelor depozite de celulită sau depozite grase. Mai mult decât atât, după ce am făcut respectivul scrub, este foarte important să dăm active care să ajute la drenarea respectivelor depozite nedorite. În sensul acesta, am formulat o cremă, Brazilian S se numește, ajută și sunt rezultate foarte bune datorită unui activ extrem de potent. Are rezultate de drenare și de topire a zonelor cu problemele. Conține și ingrediente de netezire a epidermei, pentru că, practic, coaja aia de portocală trebuie să se netezească și pielea trebuie să arate foarte bine”, a spus Ioana Marinescu.

„Masajul este foarte important”, a reiterat Ioana Marinescu, adăugând: „Chiar automasajul acasă. Facem duș, facem scrub. Am văzut câteva tehnici foarte interesante cu instrumente din bucătărie. Rezultatele sunt foarte bune, ca și masajul cu bețe de bambus. Deci, facem scrub, pe pielea un pic umedă aplicăm ulei pentru celulită și netezim respectiva zonă până când se înroșește. Este important să se înroșească zona, pentru că atunci înseamnă că am stimulat atât de bine microcirculația, încât chiar se întâmplă ceva acolo”, a explicat Ioana Marinescu.

Pastila de frumusețe: Cum tratăm celulita și vergeturile

Ioana Marinescu are câteva recomandări cu privire la produse esențiale în lupta cu petele inestetice.

„Sunt câteva ingrediente esențiale pe care recomand să le folosim în cazul în care dorim să estompăm petele pigmentare sau să le facem să nu apară. A preveni este mult mai important decât a remedia ulterior. Cu siguranță, e mai ușor. Protecția solară este foarte importantă, trebuie aplicată 365 de zile pe an, chiar dacă este frig! Dacă tenul este predispus, ne putem hiperpigmenta și iarna. Se poate întâmpla și de la lumina de neon.

Câteva ingrediente care ar trebui să fie în rutina noastră: produsele pe bază de vitamina C, care ajută la luminozitatea tenului. Vitamina C este un antioxidant extrem de intens și interesant. Antioxidanții sunt prima armă cu care luptăm împotriva fotopigmentării. Acidul feluric, un alt antioxidant excepțional, care, într-o concentrație de 2 la sută, poate să lumineze tenul și să elimine hiperpigmentarea. Acesta nu ar trebui să lipsească, dacă dorim elasticitatea tenului, luminozitatea”, a spus Ioana Marinescu.

„Un alt ingredient demn de menționat este acidul azelaic, cunoscut ca fiind senzațional pentru depigmentare. Noi avem o formulă de acid azelaic combinat cu arbutin, un ingredient care ajută la luminozitate și depigmentare în proporții foarte mari”, a explicat Ioana Marinescu.

