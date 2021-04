Problema migranților, trecută cu vederea de autorități. Elena Cristian: Nu este o situație despre care să vorbim de o zi sau două

Elena Cristian, redactor șef DC Business, s-a aflat în direct la Antena 3 unde a vorbit despre problema migranților de pe străzile din Timișoara. Recent, o altercație între două grupuri s-a terminat cu moartea unui migrant și cu rănirea a altor doi.

”Nu este o situație despre care să vorbim de o zi sau două. Am văzut imagini care ar fi trebuit să stârnească reacții din partea autorităților, că nu au fost reacții până acum. Să se ia decizii, să se comunice decizii, să se comunice la nivel înalt, la nivel guvernamental. Nu am văzut asta și o spun cu părere de rău și mă așteptam ca lucrurile să fie altfel gestionate în această perioadă. Despre problema migranților nu vorbim doar de un an, ci de doi, trei ani și este o problemă care nu a fost abordată așa cum se cuvine nici din punct de vedere legislativ, nici din punct de vedere al organizării în plan local, în niciun fel. Problema migranților a fost un subiect pe care presa l-a semnalat și a murit la nivel de subiect de presă. Nu au fost reacții, decizii sau un consens politic. Ceea ce vedem la Timișoara nu sunt niște oameni care se chinuie să trăiască. I-am văzut destul de bine îmbrăcați. Nu păreau oameni care își caută o pâine. E clar că acolo se fac niște bani, e clar că s-au organizat într-un fel. Nu doar în Timișoara se întâmplă asta. Problema migranților există și în alte orașe din România. Eu nu înțeleg de ce ministrul de Interne nu a ieșit măcar să ne spună ce decizii ia de acum înainte. Mă așteptam la o reacție”, a declarat Elena Cristian.

VEZI ȘI: Bătaie între migranți în gara din Timișoara. Un mort și doi răniți

O publicație locală din Timișoara a publicat imagini cu momentul altercației dintre cele două grupuri de migranți. Autoritățile au deschis o anchetă în urma acestui incident și sunt în căutarea criminalului.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Acest articol reprezintă o opinie.