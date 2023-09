„O problemă foarte importantă pentru comunitatea de aici este și dubla naționalitate. Sunt foarte mulți copii care au venit de mici sau s-au născut aici, ori ei sunt foarte atașați de cultura spaniolă. Au dragoste față de România, dar vor să se integreze în Spania, pentru că este o mentalitate cum că în multe situații ajută să ai un pașaport spaniol sau o carte de identitate spaniolă și atunci ei sunt obligați, când depun acel jurământ de respectare a constituției spaniole, la Registrul Civil, să semneze și o declarație că vor renunța la cetățenia din țara de origine. Pentru cei care nu cunosc situația, în Spania constituția permite dubla naționalitate țărilor ibero-americane, practic fostelor colonii, iar recent, în 2021, s-a semnat un tratat de dublă naționalitate cu Franța. Eu când am văzut această excepție cu Franța am fost deosebit de bucuroasă pentru că am considerat că putem și noi să ne folosim de exemplu francez, având în vedere că Franța nu a fost o colonie a fostului imperiu spaniol și putem să ne folosim și noi de aceleași argumente juridice sau măcar în parte pentru a îndeplini acest scop care trebuie să fie foarte prezent pe agenda Ministrului de Externe. Probabil cel mai important lucru pe care îl putem dărui tinerelor generații, ei s-au născut aici, au crescut aici, ca să nu îi pierdem, trebuie să le oferim posibilitatea de a rămâne români. Timpul trece, ei se mai maturizează, toată lumea se întoarce la origini, dacă vrem să-i ajutăm în mod deosebit trebuie să facem tot ce ține de partea română. Comunitatea românească este un adevărat patrimoniu de resurse umane.” a subliniat avocata Cristiana Uzuna.

