Problemă de matematică după zvonul revenirii lui Voiculescu în Guvernul Cîțu. Vâlcu: Mult succes!

Problema găsirii unui job pentru Vlad Voiculescu a devenit problemă de matematică, de clasele primare, consideră Val Vâlcu. Jurnalistul subliniază că ”Pentru a-și păstra influența asupra Ministerului Sănătății, vor să-l pună consilier al unei doamne doctor anonime din USR PLUS, care e secretar de stat. Haideți să se calculeze câți consilieri ar avea noul ministru USR PLUS al Sănătății dacă unul dintre consilieri are nevoie de 21 de consilieri la rândul lui (n.r. Vlad Voiculescu avea zeci de consilieri onorifici în calitate de ministru al Sănătății). Deci el, care avea nevoie de toți acei consilieri onorifici, ajunge consilier al doamnei doctor, care, spre deosebire de el, e doctor, 11 ani a învățat, Vlad Voiculescu și-a luat o diplomă echivalată în anii ăștia. Revenind, doamna doctor are nevoie de un consilier care la rândul lui avea nevoie de 21 de consilieri. Mult succes!”.

Acest articol reprezintă o opinie.