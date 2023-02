Proba practică pentru permisul auto poate fi dată şi fără poliţistul examinator. Proiectul de lege a trecut de Senat

Conform iniţiatorilor, în prezent, numărul de examinatori este insuficient, sunt perioade lungi între finalizarea cursurilor şi programarea datelor la care pot fi susţinute probele şi există reticenţă şi disconfort psihologic din partea candidaţilor în prezenţa ofiţerilor sau agenţilor de poliţie. De asemenea, ei invocă şi necesitatea eliminării cauzelor corupţiei actuale din sistem.



Proiectul mai prevede obligativitatea prezenţei instructorului la proba practică de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, menită să inducă un plus de corectitudine în punctare şi de confort pentru candidat.



Actul normativ stipulează şi libertatea candidaţilor de a alege centre de examinare diferite pentru cele două probe ale examenului, în funcţie de domiciliu şi/sau de reşedinţa de facto.



"Iniţiativa legislativă propune schimbarea paradigmei modului de examinare în cadrul probei practice a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, în prezent realizată exclusiv de către ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare autovehiculelor. Astfel, propunerea legislativă defineşte profesia de examinator, aceasta putând fi exercitată de orice persoană care corespunde criteriilor de calificare, parcurge stagiul de formare iniţială şi susţine cu succes examenele de absolvire, iar ulterior este dispusă să urmeze activităţi şi cursuri periodice de formare continuă. Considerăm că este momentul ca nu numai meseria de instructor să poată fie recunoscută ca profesie de sine stătătoare, ci şi cea de examinator", se precizează în expunerea de motive.



Potrivit iniţiatorilor, orice persoană care îndeplineşte condiţiile iniţiale poate deveni examinator dacă demonstrează abilităţi şi competenţe suficiente, experienţă relevantă efectivă în conducerea altor autovehicule decât cele de categoria B - cum ar fi examinarea pentru obţinerea permiselor de categoria C, D, Tr, Tv, etc. - poate deveni examinator. "Mai mult, reînnoirea autorizaţiei presupune cursuri de formare continuă, ceea ce asigură un nivel calitativ ridicat procesului de învăţare-predare", au explicat ei.



Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz, scrie Agerpres.

