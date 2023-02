Prinţul Dimitrie Sturdza a ajutat-o cu bani pe Simona Halep: Mi-a spus că vrea să fie numărul 1

Invitat la podcastul "Vreau să ştiu", moderat de Cătălin Oprişan, Alteţa Sa Dimitrie Sturdza a fost întrebat dacă este adevărat că Virginia Ruzici a fost cea care i-a prezentat-o pe Simona Halep când aceasta nu era încă un nume mare în tenis.

"Eu şi Virginia Ruzici suntem foarte buni prieteni. Ea câştigase Roland Garros-ul, era o fată foarte drăguţă, foarte serioasă, foarte frumoasă. Mi-a telefonat într-o zi şi m-a întrebat dacă poate să vină să mă vadă. Mi-a zis că "vin cu o domnişoară, care joacă foarte bine tenis, şi are nevoie de sponsorizare". Eu i-am zis că am încredere, dar să nu îmi aducă pe vreuna care vrea doar să se plimbe.

Şi vine cu Simona în birou la mine, la Zurich. Mi-a făcut o impresie foarte bună Simona. Foarte bine crescută, foarte drăguţă. Am întrebat-o ce vrea. Mi-a zis "vreau să devin numărul 1". I-am dat 20.000 euro cred, pe an. Fratele meu, Eric, la Geneva, a făcut acelaşi lucru.

Aşa s-a întâmplat. De atunci am mai văzut-o de două, trei ori, ne mai scriem de sărbători. E o fată extraordinară. Şi pot să spun că nu cred în niciun moment că a luat drogurile alea (n.r Roxadustat). Sunt sigur că cineva i le-a pus, că i-a vrut răul.

Eu la momentul ăla nu ştiam nimic despre ea, doar prin intermediul Virginiei Ruzici. N-a fost singura pe care am ajutat-o, însă. Şi pe Hănescu l-am ajutat, şi pe Ţiriac în timpul comunismului. El a petrecut Crăciunul şi Anul Nou într-un hotel la Grindelwald. L-am ajutat cât am putut. Nu cu bani, cu invitaţii. L-am dus la diferiţi producători de articole de haine de sport. El, venind dintr-o ţară comunistă, nu era interesant pentru nimeni", a declarat Dimitrie Sturdza.

George Cosac, noi declaraţii despre Simona Halep

Noul preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a declarat, vineri, că în mod sigur jucătoarea Simona Halep, depistată pozitiv cu roxadustat la un control efectuat la US Open, este stresată în această perioadă având în vedere că aşteaptă verdictul în cazul de doping.



"Nu am mai vorbit în ultimul timp. Sunt convins că Simona este stresată, aşteaptă verdictul. În acelaşi timp această perioadă se contabilizează şi sunt sigur că atunci când va primi verdictul va fi direct aptă de joc", a afirmat Cosac la finalul Adunării Generale a Federaţiei Române de Tenis.



La rândul său, Florin Segărceanu, fost căpitan nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României, a afirmat, vineri, că Simona Halep a fost mai mult plecată din ţară în ultima perioadă pentru a se linişti.



"Cu Simona am avut şi consider că încă am o relaţie bună, din păcate, ea a stat mai departe ţinând cont de problemele ei. A fost mai mult plecată pentru a se linişti. Ea a fost în ultima perioadă alături de echipa lui Mouratoglu şi cred că a comunicat mai mult în partea aceea pentru că luptă împreună pentru aflarea adevărului şi pentru rezolvarea problemei cu suspendarea. Eu am mai spus de nenumărate ori, consider că este imposibil să se fi întâmplat ceva cu cunoştinţa ei. Sper să se dovedească unde s-a greşit. Pot să bag mâna în foc că Simona nu a făcut niciodată aşa ceva conştient", a precizat Segărceanu.



Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, la 21 octombrie 2022, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.



Simona Halep, câştigătoarea a două titluri de Mare Şlem, la Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019), a fost suspendată provizoriu conform articolului 7.12.1 din Programul Antidoping din Tenis (TADP) de către Agenţia Pentru Integritatea Tenisului (ITIA).



Proba a fost împărţită în două şi analiza ulterioară a conţinut FG-4592 (Roxadustat), care este pe lista 2022 a substanţelor interzise a Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA), menţiona ITIA toamna trecută, precizând că prezenţa substanţei a fost confirmată la contraexpertiză.



Halep, care ocupă în prezent locul 15 în clasamentul mondial, a fost testată pozitiv la US Open 2022, acolo unde românca a fost învinsă în primul tur de ucraineanca Daria Snigur, cu 6-2, 0-6, 6-4, scrie Agerpres.

