Prințul Andrew, nepoliticos și BĂTĂUȘ. A fost confundat cu un INTRUS în Palatul Buckingham: Aceasta este casa mea, merg unde vreau!

Facebook The Duke of York

Certurile din Familia Regală britanică sunt ceva obișnuit, iar în ultima vreme, cel care le creează este Prințul Andrew.

Totul vine după ce Regina Elisabeta a II-a a decis să îl lase fără atribuţii pe prinţul Andrew, al cărui proces de hărţuire, după legăturile cu Jeffrey Epstein, continuă.

"Cu aprobarea Reginei, afilierile militare şi patronajele regale ale Ducelui de York (n.r. prinţul Andrew) revin în subordinea Reginei. Ducele de York nu va mai participa la acţiuni şi îndatoriri publice şi îşi va apăra cauza în instanţă ca persoană privată", transmite Palatul Buckingham printr-un comunicat de presă.

Recent, îmbrăcat într-un trening, Prințul Andrew a avut o reacție dură la adresa ofițerilor de protecție regală, după ce chiar el a stârnit o sperietură de securitate în afara dormitorului Reginei de la Palatul Buckingham.

Paul Page, care a servit ca ofițer de protecție regal la Palat între anii 1998 și 2004, a susținut că al doilea fiu al Reginei a fost confundat cu un intrus la CCTV în timpul presupusului incident de la începutul anilor 2000.

Reședința principală a Ducelui de York este Loja Regală din Windsor Great Park, pe care o împarte cu fosta sa soție Sarah Ferguson. Cu toate acestea, Prințul avea propriile sale camere la Palatul Buckingham, unde rămânea frecvent când se afla la Londra.

Prințul Andrew, nepoliticos și bătăuș

Domnul Page l-a numit pe prinț un "nepoliticos" și "bătăuş" și a susținut că presupusul incident a fost un comportament tipic pentru Andrew.

Acuzațiile vin după ce Ducele a cerut în mod senzațional un "proces cu juriu" pentru a vorbi despre acuzațiile făcute în cazul lui Jeffrey Epstein.

"Era noaptea și verificam CCTV în camera de control când am văzut un bărbat mergând de-a lungul coridorului în încăperile private ale Reginei. Majestatea Sa nu se afla la Palatul Buckingham în acel moment, așa că aceasta a fost o potențială sperietură majoră de securitate. Un sergent, eu și alți doi ofițeri de poliție am mers la apartamentele ei pentru a investiga.

Ne-am apropiat de la fiecare capăt al coridorului pentru a putea înconjura potențialul intrus. Dar când am ajuns acolo, ne-am dat seama că era prințul Andrew.

Arăta dezordonat și purta un trening. Mi-am cerut scuze și am spus: Îmi pare rău, Alteță, am mers să investighem un posibil intrus în apartamentele Majestății Sale. Andrew răspunde: Aceasta este casa mea, merg unde vreau, acum la dracu", a povestit Page pentru The Sun, citează Daily Mail.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News