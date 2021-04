Primăvara Arabă - peste un deceniu de la evenimente. Impactul revoluțiilor din Orient asupra securității internaționale | Analiză Răzvan Munteanu

Invitatul aceste ediții este profesorul Răzvan Munteanu, expert în relații internaționale și președintele think tank-ului Chamber of Excellence in International Affairs (CEIA), expert în relații politice și autorul volumului „Impactul Primăverii Arabe asupra dinamicii relațiilor de putere în Orientul Mijlociu”.

Emisiunea poate fi urmărită începând cu ora 11:00.

Pornind de la această lucrare esențială de geostrategie pentru a înțelege dinamica regiunii, Răzvan Munteanu ne va vorbi, la mai bine de un deceniu de la declanșarea Primăverii Arabe, de cauzele și mai ales consecințele acestui evenimen. Și nu doar pentru Orientul Mijlociu, ci pentru întreaga comunitate internațională.

Vor fi abordate subiecte sensibile precum revoluțiile din Orient, relația dintre Turcia și Federația Rusă, amenințarea reprezentată de regimul din Iran, agresiunea rusă, plus multe alte dosare-cheie.

Analiza va fi difuzată pe DC News TV, pe pagina de Facebook DC News, dar și direct pe site, pe www.DCNews.ro.