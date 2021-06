Primarul din Ștefăneștii de Jos, acuzat că a violat o copilă. Ce le-a spus Robert Ștefan anchetatorilor

Primarul din Ștefăneștii de Jos a fost reținut pentru că că ar fi violat o fetiță de doar 12 ani. Atunci când a ieșit de la audieri, Robert Ștefan a fost întrebat de jurnaliști dacă este adevărat că el a violat-o pe copilă. Acesta a negat acuzațiile și a spus că nu este vinovat, iar totul ar fi un "conflict politic". Potrivit surselor Realitatea Plus, violul copilei a fost filmat. Aceasta a născut și un copil în urma abuzurilor la care a fost supusă. Dumitru Coarnă, a povestit ce le-ar fi spus edilul anchetatorilor.

„Eu cred mai mult în infracțiunea din 220, act sexual cu un minor, (n.r. Articolul 220 din Codul Penal – Actul sexual cu un minor) și e vorba de aliniatul 2 și cred că acolo a fost dispusă reținerea, unde sancțiunea este de la 2 la 7 ani. Că vorbim de act sexual cu un minor sub vârsta de 12 ani. Infracțiunea de viol o să vedem în ce măsură se poate proba. Pentru că uitați-vă, a trecut o perioadă extrem de mare de timp și cred și în ipoteza celui care e reținut că probabil a fost șantajat. Cred în lucrul ăsta, pentru că este o durată extrem de mare de timp. Eu vă spun din experiență, că am avut dosare de tipul ăsta în care era un om potent financiar și se încerca această variantă pentru că violul, pe alineatul 1 se împacă. Dar aici problema este extrem de gravă pentru că vorbim de un copil – 12 ani. Chiar dacă a fost act sexual consimțit, atenție mare, 220 alineatul 2, sub 13 ani sancțiunea este de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi”, a declarat deputatul PSD, Dumitru Coarnă în cadrul emisiunii "100%" de la Realitatea Plus, moderată de Laurențiu Botin.

Coarnă: Niciun judecător din lume nu o să îl pună în libertate

„Eu sunt convins că niciun judecător din lume nu o să îl pună în libertate. Nici măcar arest la domiciliu. Nici măcar știu eu nu știu ce măsură a controlului judiciar. Sunt convins. Așa cred eu că o să fie cu mandat de arestare preventivă pentru că este pericol public. Nu poți să îți permiți să ții în libertate un om (…) un om major, în deplinătatea facultăților mintale, cu capacitate de folosință, cu discernământ care abuzează sexual de un copil sub 13 ani”, a explicat Coarnă.

„El se apără spunând că nu-i copilul lui (copilul rezultat în urma abuzurilor asupra fetei n.r.). Aia înseamnă că vor fi niște expertize ADN și vor clarifica niște lucruri. Dar este o procedură de durată până când medicii legiști, cei în măsură, ne vor da un răspuns cu privire la expertize. (…) Eu am înțeles că el s-a apărat așa: că nu e gravidă cu el, a recunoscut actul sexual și că a fost șantajat. Așa se prezumă că ar fi declarat.”, a concluzionat deputatul PSD.

