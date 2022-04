Președintele Ucrainei, Zelenski, discurs pentru români în Parlament. Mircea Badea, reacție

Mircea Badea a comentat acest subiect.

„Eu sunt foarte curios, având în vedere că Volodimir Zelenski este foarte impetuos, cum anume va vorbi Parlamentului României și ce va cere autorităților. Mulți au senzația că este așa, un fel de mondenitate, pe ideea: ai fost, fată, la Zelenski? Nu este așa. Motivul pentru care Zelenski vorbește la diferite parlamente de pe planetă este ca să ceară ajutorul și o face fără niciun fel de problemă, adică spune chiar ce ar avea el nevoie, chiar dacă știe că nu are cum să obțină, chiar dacă știe că nu are cum să obțină, de exemplu, no fly zone”, a spus Mircea Badea la Antena 3, în emisiunea „În gura presei”.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va ține un discurs prin conexiune video, în Parlamentul României, luni seară, la ora 19.00. Volodimir Zelenski a vorbit în Parlamentele mai multor țări, precum Australia, Marea Britanie, Germania, Italia și Japonia, dar și în Congresul SUA.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a intervenit printr-o înregistrare video la cea de-a 64-a gală a premiilor Grammy, cu un mesaj înregistrat în care a cerut artiştilor prezenţi să nu tacă în faţa invaziei ruse, pentru că nu există nimic care să se opună mai mult războiului decât muzica, relatează EFE.



„Tăcea este moarte, spuneţi adevărul prin versurile voastre, pe reţele de socializare sau pe posturi de televiziune", a subliniat Zelenski.



De pe ecranul sălii M GM Grand Garden Arena din Las Vegas unde se desfăşoară anul acesta în mod excepţional premiile Grammy anul acesta, Zelenski a avut oportunitatea de a-şi transmite mesajul, lucru care nu i-a posibil la ultima ediţia a premiilor Oscar, unde participanţii s-au limitat să păstreze un minut de tăcere pentru victimele războiului din Ucraina.

„Muzicienii noştri nu se îmbracă de gală, au fost nevoiţi să iasă să lupte pentru a apăra libertatea de a putea iubi, a trăi şi a face ca muzica să fie ascultată", a adăgat preşedintele ucrainean.

Intervenţia sa a fost urmată de un recital al artistului John Legend, care a interpretat la pian balada "Free" (Libre), alături de Lyuba Yakimchuk, o poetă ucraineană din regiunea Donbas care a reuşit să fugă din ţară în urmă cu câteva zile.

