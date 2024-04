Premierul Marcel Ciolacu, declarații din Dubai: "Am venit să vindem România din nou", nu știu pentru a câta oară o tot vând politicienii - FOTO

„Astăzi sunt bucuros de două ori, o dată prin onoarea pe care o face prim-ministrul României de a fi aici alături de noi în seara aceasta, iar a doua datorită dumneavoastră, comunitatea. Ne faceți cinste prin felul în care ne reprezentați aici și vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru susținerea și răbdarea de care dați dovadă cu ambasada și consulatul. În ciuda impedimentelor, ați ales să fiți aici în seara aceasta”, a transmis Excelența Sa Octavian Bădică, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Emiratele Arabe Unite

Foto: DC News / Roxana Neagu

„Și eu, în primul și în primul rând, vă mulțumesc că ați dat curs invitației, în primul rând, al domnului ambasador. Cum spunea domnul ambasador, ce diasporă, mai ales tânără și frumoasă, are dânsul în Abu Dhabi și trebuie să recunosc că a avut dreptate. De fapt, și Octavian este foarte tânăr și este normal să strângă în jurul său oameni frumoși și tineri, și oameni cu experiență. Am apucat să vorbesc cu puțini dintre dumneavoastră, mai ales cei pe energia, mai ales nucleară, și sunt ferm convins că împreună cu Sebastian Burduja, domnul ministru al Energiei, o să avem multe discuții.

"Trebuie să recunoaștem că suntem aproape de o criză evidentă de securitate"

Am venit însoțit, cu o echipă de miniștri, cu o latură foarte importantă economic. Normal, este și doamna ministru de Externe, doamna Luminița Odobescu pentru dimensiunea politică, fiindcă trebuie să recunoaștem că și în România și aici suntem aproape de o criză evidentă de securitate și una pe care sperăm împreună cu aliații României, cu implicarea Uniunii Europene, dar mai ales cu implicarea jucătorilor regionali, această criză de securitate să nu înainteze mai vertiginos. (...) Am venit însoțit și de Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, care, din punctul meu de vedere, a arătat că dacă există o continuitate într-un minister, lucrurile chiar se pot mișca în România. Am venit și cu domnul ministru al Economiei, cu domnul Radu Oprea, și cu cel mai tânăr ministru din Guvern, Bogdan Ivan, ministrul Digitalizării.

Foto: DC News / Roxana Neagu

Marcel Ciolacu: "Am venit să vindem România din nou", nu știu pentru a câta oară o tot vând politicienii

Am venit de fapt - am văzut în ziarele românești sau în anumiți actori politici - "am venit să vindem România din nou", nu știu pentru a câta oară o tot vând politicienii. România este într-o perioadă de dezvoltare mai accelerată. De fapt, asta este marea provocare, sustenabilitate macroeconomică a României în acest moment stă pe aceste investiții. Avem investiții, după ce anul trecut cea mai mare a doua creștere economică din Europa s-a bazat din cifre pentru prima oară în România, nu pe consum, pe investiții. Același lucru dorim să-l facem și anul acesta și avem investiții de aproape 100 de miliarde de lei. Normal că nu putem acoperi toată planșa din fonduri europene sau din bani de la bugetul de stat. Foto: DC News / Roxana Neagu

Şi atunci, știți și dumneavoastră, mai bine decât noi de altfel, după discuţii şi cu domnul ambasador, am venit și am avut o serie de întâlniri cu companii importante din Emirate, cu fonduri suverane de investiții și sunt anumite proiecte pe care nu le putem face decât prin parteneriate publice-private. Sunt investiții pe care unii nu le-au prevăzut. Nimeni n-a prevăzut că vom avea un război în Europa în anul 2022, dar necesitatea dezvoltării a intrat într-o dinamică mult mai accelerată decât să aștepta toată lumea. Pierdem aceste investiții, nu mută nimeni portul Constanța, dar nu va mai fi cel mai căutat cum este în momentul acesta. Totul înseamnă viteză de reacție și decizie rapidă. Am reușit, normal că este loc și de mai bine, dar totuși am reușit să aducem un echilibru macroeconomic și o stabilitate, în primul rând, având o stabilitate politică.

Un trend crescător

Am avut onoarea astăzi să am întâlnire și cu președintele, cu Alteța Sa Emirul. Am stat foarte mult de vorbă, sper că nu se supără doamna Odobescu, nu dau mult din casă. Am vorbit foarte mult și de implicarea, și de dezvoltarea pe care o putem face împreună. Există bani, trebuie să avem credibilitate pentru a atrage aceste sume. Există oportunități și trebuie prin parteneriate publice, prin investiții punctuale. (...) Dar, ce mi-a zis Emirul, Alteţa Sa, este că s-a uitat statistic şi a văzut cât de mulţi rezidenţi din România sunt în acest moment în Abu Dhabi şi este clar un trend crescător”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News