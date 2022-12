Premieră absolută la CM din Qatar. Germania - Costa Rica a fost arbitrat de o brigadă feminină / Foto

Premiera istorică s-a întâmplat la meciul Germaniei contra celor din Costa Rica, din cadrul ultimei etape a Grupei E de la Campionatul Mondial din Qatar.

Franțuzoaica Stephanie Frappart (38 de ani) a condus partida de la centru, ajutată la tușă de brazilianca Neuza Back și Karen Diaz Medina, din Mexic. Cel de-al patrulea oficial a fost hondurianul Said Martinez.

FIFA announced the FIRST all-women referee team for a men's World Cup match ????



The trio will make history during the Costa Rica-Germany match on Thursday. #ThatsaW pic.twitter.com/ucIBRxVRn5