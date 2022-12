Poveștile cu Sherlock Holmes intră în domeniu public. Vor apărea noi producții și reinterpretări ale celui mai celebru detectiv din lume

În acest weekend este Ziua Domeniului Public în Statele Unite ale Americii, iar începutul anului 2023 va marca momentul în care expiră drepturile de autor pentru povestirile cu Sherlock Holmes ale lui Arthur Conan Doyle. Pe lângă Holmes mai intră în domeniul public și filmul Metropolis (1927), cartea To the Lighthouse a Virginiei Woolf, dar și filmul The Jazz Singer (1927).

Odată intrate în domeniul public, operele pot fi republicate, modificate sau refăcute fără drepturi de autor. Acest lucru se întâmplă la mult după moartea autorului, în cazul SUA fiind vorba de 95 de ani. În ultimii ani, o altă apariție notabilă în domeniul public a fost The Great Gatsby, dând undă verde mai multor adaptări ce vor apărea în următorii ani.

Cum s-a ajuns la o luptă în tribunale

Intrarea în domeniul public a seriei Sherlock Holmes este un caz special care încheie orice discuție de drept privind statutul personajului. Deși câteva opere mai vechi ale lui Doyle erau deja în domeniul public dinainte de 2019, curatorii au spus că personajele nu sunt încă disponibile gratuit.

Astfel, câteva povești noi cu Sherlock Holmes au ajuns în sălile de judecată, cel mai celebru caz fiind cel al Enolei Holmes din producția Netflix. Acum, oricine vrea să reinterpreteze poveștile cu cel mai celebru detectiv al lumii este liber să o facă.

În 2024, povestea se repetă cu Mickey Mouse

Trebuie totuși să ne pregătim pentru o poveste mult mai complicată din 2024, când Mickey Mouse intră în domeniul public datorită apariției Steamboat Willie (1928). Curatorii nu vor ceda deloc ușor drepturile de autor pentru cel mai cunoscut personaj de desene animate din istorie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News