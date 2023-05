Povestea incredibilă a lui Feodor Vassiliev, tatăl a 87 copii rezultați din două căsătorii

Valentina Vassilyeva a fost prima soție a unui țăran pe nume Feodor Vassiliev din Shuya, Rusia. Familia a trăit în anii 1700, între 1707-1782. Se crede că Valentina a murit la vârsta de 76 de ani, lăsând în urmă 69 de copii, dintre care doar 2 au murit în copilărie.

Potrivit Guinness World Records, care a susținut că ea este ”cea mai prolifică mamă vreodată”, femeia a trecut prin 27 de travalii: 16 dintre ele au dus la gemeni, 7 în tripleți și 4 în cvadrupleți.

