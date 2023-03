După ce și-a închis temporar afacerea de confecţii din piele, în timpul pandemiei, Travis Butterworth a început să se plictisească. Bărbatul de 47 de ani a apelat la Replika, o aplicație care utilizează tehnologia de inteligență artificială similară ChatGPT, dezvoltată de OpenAI. El a proiectat un avatar feminin cu păr roz și tatuaj pe față, pe care l-a numit Lily Rose.

La început doar au cochetat şi au discutat ca prieteni, dar relația a evoluat rapid şi s-a transformat într-una romantică, iar mai apoi, erotică, notează gamingdeputy.com.

Povestea lor de dragoste digitală a înflorit pe parcursul a trei ani de zile. Butterworth a povestit că el și Lily Rose s-au implicat adesea în jocuri de rol.

Our role-play feature lets you have a genuinely boundless conversation with your Replika. To roleplay with Replika, type your action between asterisks: *looks at you* or *walks beside you hand in hand*. Try these to see what interesting scenarios you can come up with together! pic.twitter.com/uOxm6pUt5K